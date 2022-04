¿Alguna vez has soñado con viajar en el tiempo? No, de momento el Ministerio del tiempo sigue siendo secreto, por lo que es imposible hacerlo realidad. Pero hay otras maneras de conocer la historia, la moda y las costumbres de otros tiempos pasados: a través de las series de ficción. Y en RTVE Play tenemos para dar y regalar, y viajar por todas las épocas de la Historia. Desde los primeros siglos de la Edad Media, a los años 90, sin olvidar las que marcaron un antes y un después como la victoriana. Apúntate las 20 mejores series históricas y disfruta de ellas gratis y sin suscripciones en la plataforma.

Isabel narra la apasionante lucha de una mujer por llegar a ser reina. Más allá de los hechos históricos, cuenta las pasiones, emociones y renuncias de una mujer adelantada a su tiempo que rechazó ser figura decorativa y moneda de cambio. De una mujer, con sus defectos y virtudes, que no tardará en afrontar retos que nadie podía imaginar.

El Ministerio del Tiempo

El Ministerio del Tiempo es una institución gubernamental autónoma y secreta que depende directamente de Presidencia de Gobierno. Sólo reyes, presidentes y un número exclusivo de personas saben de él. El paso hacia otras épocas se realiza a través de puertas vigiladas por las Patrullas del Ministerio. Su objetivo: detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente -o viceversa- con el fin de utilizar la Historia para su beneficio. Para ello las Patrullas tendrán que viajar al pasado y evitar que lo logren. La misión es clara: luchar para que el pasado no cambie, lo que supondría que nuestro presente no sea el que es