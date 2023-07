En RTVE Play somos muy internacionales. La plataforma ha recuperado algunas de las ficciones no españolas que tenía en su catálogo como Los miserables, Top of the lake o Hipócrates, así como también ha añadido nuevas incorporaciones como la británica Unforgotten. Pero la plataforma de vídeo bajo demanda cuenta con otras muchas más ficciones europeas. Line of Duty, Los pilares de la Tierra, The Split o Imma Tataranni ¡Te contamos cuáles puedes ver de forma gratuita y completa en RTVE Play!

Unforgotten La detective sargento Cassie Stuart comienza a investigar el hallazgo de los huesos de un joven que se han encontrado bajo los pies de una casa demolida 39 años después de su asesinato. La investigación policial pone patas arriba la vida de cuatro personas que han estado esperando la llegada de este momento durante más de 40 años. Todo ello es prueba de que el pasado no puede ni debe quedar enterrado para siempre. Disponible hasta el 14 de mayo de 2024 en RTVE Play.

In my skin Una extraordinaria aproximación al universo adolescente a través de Bethan, una chica de 16 años que lidia con una doble vida: la del instituto, un lugar hostil en el que debe mostrar su mejor cara; y la de su casa, donde su madre padece un trastorno bipolar y su padre es alcohólico, así como, a los conflictos reales de la vida y la sexualidad adolescentes. Adéntrate en su historia con las dos temporadas de la serie en Play, disponibles hasta el 31 de mayo de 2024. In my skin Episodio 1 En la escuela, Bethan finge ser una estudiante normal, pero su vida familiar es cualquier cosa menos normal.... Ver ahora

Imma Tataranni Imma Tataranni tiene 45 años, es inteligente y con una personalidad directa e impulsiva, a veces demasiado, para el mundo dominado por los hombres de la oficina del fiscal en Matera. Fuerte, con formación y poco convencional, es imposible no fijarse en ella, no sólo por su atuendo brillante y extravagante, sino también por su actitud en el trabajo y en casa. Talento, inteligencia y obstinación son sus señas de identidad. Junto a Calogiuri, joven reservado y digno de su confianza, investigan una serie de crímenes que convulsionan la región de Basilicata. Imma trabaja duro para descubrir la verdad en esta divertida e ingeniosa serie, retrato de la Italia actual. Cada miércoles se puede ver un nuevo caso en La 1 que estará disponible en la plataforma hasta el 29 de diciembre de 2024. Imma Tataranni El verano del dedo (Primera parte) Imma veranea con su familia en Metaponto cuando ve flotando en el mar un dedo tatuado. El delito está presente y consigue que le asignen el caso.... Ver ahora

Line of Duty Line of Duty es un thriller policial ambientado en la Unidad Anticorrupción de la policía ficticia AC-12, dirigida por el superintendente Ted Hastings. Su objetivo es desenmascarar al Inspector Jefe Tony Gates, cuya unidad tiene las mejores cifras de casos criminales resueltos. Parece un policía ejemplar, pero Hastings está convencido de que los buenos resultados de Gates esconden algo. Para averiguarlo, el superintendente recluta al detective Steve Arnott para su unidad. Las primeras cinco temporadas podrás verlas en Play hasta el 29 de febrero de 2024. Line of Duty Episodio 1 Tras una redada que acaba con un hombre inocente muerto, el detective Steve Arnott es desacreditado. Pero le trasladan al escuadrón anti-corrupción... Ver ahora

Poldark Ross Poldark regresa a casa después de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y reconstruye su vida con una nueva empresa comercial, creando nuevos enemigos y encontrando un nuevo amor donde menos lo espera. Se trata de una serie literaria, adaptación de las novelas Poldark de Winston Graham. Tras su regreso a RTVE Play, estará disponible en la plataforma hasta el 16 de octubre de 2023. Poldark Episodio 1 Después de ser dado por muerto, Ross Poldark regresa a su casa de Cornualles y se encuentra con que su padre ha muerto dejando su hacienda en ruina... Ver ahora

Paris Police 1900 Paris, 1899. El hallazgo del cadáver de una mujer desconocida en el río Sena, llevará al joven y ambicioso inspector Antoine Jouin a descubrir un pesado secreto de estado. Antoine Jouin se pondrá al mando del caso y descubrirá un secreto de estado jamás contado. No recomendada para menores de 18 años, la ficción estará disponible hasta el 13 de diciembre de 2023. Paris Police 1900 Episodio 1 París, 1899. La muerte del presidente francés en brazos de su amante Meg Steinheil debilita la República, ya amenazada por los nacionalistas.... Ver ahora

Los pilares de la Tierra La serie está basada en la novela homónima de Ken Follett. En el siglo XII, mientras la Guerra Civil asola Inglaterra; Tom Builder, un maestro constructor, Jack, su hijastro y aprendiz de escultor, y Philip, el prior del convento de la aldea de Kingsbridge, inician la construcción de una catedral gótica. A causa de la Guerra Civil afloran intereses en lucha por el poder, el amor y la supervivencia que entorpecen la construcción de la catedral. A su vez, se desvela el turbio secreto con el que se inició la Guerra Civil. Disponible hasta el 13 de diciembre de 2023. Los pilares de la Tierra Anarquía Siglo XII. Mientras la guerra civil asola Inglaterra, un maestro constructor y el prior de un convento inician la construcción de una catedral.... Ver ahora

Un mundo sin fin El argumento de la serie es una secuela de "Los pilares de la Tierra" y el guión está basado en la novela homónima de Ken Follett. En la Edad Media, Caris, una valerosa joven, lucha por poner fin al sufrimiento y la opresión de los suyos frente al poder de la Corona y de la Iglesia. Junto a su amor, Merthin, construirá una comunidad de ciudadanos comunes en la ciudad ficticia de Kingsbridge,en la Inglaterra del siglo XIV, donde luchan para terminar con el dolor y el sometimiento del pueblo, en el contexto del arranque de la Guerra de los Cien Años contra Francia y el estallido de la Peste Negra en Europa. Disponible en RTVE Play hasta el 13 de diciembre de 2023. Un mundo sin fin Caballo La noticia de la muerte del rey Eduardo II, siendo prisionero de su esposa la reina Isabel de Francia, provoca intrigas en la villa de Kingsbridge.... Ver ahora

Fuego cruzado Una ficción internacional pero con mucha presencia española. En Fuego cruzado, Tres familias británicas pasan unos días juntas en un lujoso hotel de las Islas Canarias. Mientras toma el sol en el balcón de su habitación, el mundo de Jo se pone patas arriba cuando resuenan disparos en la piscina donde su marido, sus hijos y sus amigos están disfrutando del baño. Hombres armados, ávidos de venganza, han convertido en un instante un trozo de paraíso en un infierno desgarrador. Con los turistas desprevenidos y los trabajadores del hotel atrapados en las instalaciones, Jo intentará salvar a los miembros de su familia y a sí misma mientras los asesinos amenazan sus vidas. Para ello contará con la ayuda del jefe de seguridad del hotel. Estará disponible hasta el 29 de septiembre de 2034. Fuego cruzado Episodio 1 El mundo de Jo salta en pedazos cuando unos pistoleros atacan el lujoso hotel de las Islas Canarias donde pasa sus vacaciones con su familia y amig... Ver ahora

Top of the lake Robin Griffin investiga el caso de la desaparición de una niña de doce años embarazada. A través de la investigación, se desvelaban muchos otros problemas subyacentes, ocultos y terroríficos: violencias machistas, cosificación, violación, homofobia o narcotráfico. Por otra parte, la familia liderada por el violento Tsui y sus hijos ven como un terreno que era de su propiedad ha sido cedido a un grupo de mujeres, controladas por una misteriosa mujer, 'en otro estado mental', llamada GJ. El nerviosismo de la familia de Tsui (todos hombres) chocará con el carácter hippie y pacífico de esa comunidad de descarriadas mujeres. Disponible en la plataforma hasta el 19 de diciembre de 2023 Top of the lake Paraíso vendido Robin Griffin, es una detective que investiga la desaparición de la hija de un jefe local de la mafia, en una remota localidad de Nueva Zelanda.... Ver ahora

The Split Hannah Stern, una reputada abogada especializada en divorcios, abandona el bufete de su familia cuando su propia madre rechaza su promoción. Hannah comienza a trabajar entonces para una vieja firma rival, Noble & Hale. La trama argumental de esta serie entrelaza la vida profesional y personal de los personajes para desentrañar sus relaciones y mostrar sus sentimientos. Si no la has visto todavía, corre a darle al play: estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2022. The Split Episodio 1 Una destacada abogada de divorcios descubre que los negocios son personales cuando deja el bufete familiar por otro rival.... Ver ahora

Call my agent Todos los días, Andréa, Mathias, Gabriel y Arlette, agentes de talentos de la agencia ASK (Agencia Samuel Kerr), donde manejan situaciones difíciles, combinan hábilmente el arte y los negocios, y sus vidas privadas y la profesional se cruzan. Mientras luchan por salvar su agencia sacudida por la repentina muerte de su fundador, los cuatro agentes nos llevan detrás del escenario del salvaje mundo de las celebridades, donde la risa, la emoción, la transgresión y las lágrimas se chocan constantemente. En cada episodio, una estrella de cine interpreta su propio papel. Disponible hasta el 5 de septiembre de 2023. Call my agent Cecile de France Cécile lucha por afrontar el desafío que supone prepararse para interpretar el papel principal en la próxima película de Quentin Tarantino.... Ver ahora

La infamia 'Three girls', también conocida como 'La infamia', es una miniserie británica de tres capítulos que deja sin aliento a toda persona valiente que se adentra en ella. Atrevida donde las haya, la creadora Nicole Taylor consigue contar una historia real de escándalo sexual a niñas menores en la ciudad Rochdale, Manchester. Un guion rompedor en su género, tan excelente como para obtener el premio BAFTA a la mejor miniserie en 2017. Abusos, miedos, racismo y un sistema que falla a la hora de hacer justicia. Disponible hasta el 19 de diciembre de 2023. La infamia Episodio 1 Holly esta enfrentada con sus padres y es socialmente vulnerable. Sin desearlo, ella se encuentra atrapada en una situación aterradora.... Ver ahora

Los miserables Los Miserables nos sitúa en la Francia de junio 1815 tras la derrota de Napoleón en Waterloo. En ese contexto social y político de inestabilidad y disturbios se mezclan las vidas de varios personajes como Jean Valjean, un exconvicto al que un oficial de policía trata de llevar ante la justicia, o Fantine, una mujer de clase trabajadora abandonada por su adinerado amante que tendrá que hacer lo que sea para mantener a su hija. Disponible hasta el 19 de diciembre de 2023. Los miserables Episodio 1 Jean Valjean está a punto de cumplir su condena en la prisión de Toulon después de pasar diecinueve años por un delito menor.... Ver ahora



House of cards Tras la renuncia de Margaret Thatcher, el gobernante Partido Conservador elige a Henry 'Hal' Collingridge como nuevo líder. Francis Urquhart, miembro del parlamento y jefe de gobierno en la Cámara de los Comunes, desprecia en secreto al bienintencionado pero débil Collingridge, pero espera un ascenso a un puesto superior en el gabinete. Después de las elecciones generales, que el partido gana por mayoría reducida, Urquhart presenta sus sugerencias para una reorganización que incluya su deseada promoción. Sin embargo, Collingridge, citando la desaparición política de Harold Macmillan tras de la Noche de los cuchillos largos de 1962, no efectúa ningún cambio. Urquhart decide expulsar a Collingridge, con el apoyo de su esposa, Elizabeth. Disponible hasta el 19 de diciembre de 2023. House of Cards Episodio 1 Tras dimitir Margaret Thatcher, el partido conservador vota como Primer Ministro a Henry Collingridge, el candidato más liberal del partido.... Ver ahora

Hipócrates Las medidas preventivas de salud adoptadas en un hospital público de París, por una cuarentena indefinida, dejan en cuadro a la plantilla del centro. Tres jóvenes médicos residentes y un forense se ven obligados a tomar las riendas del hospital. Los inexpertos médicos residentes y el médico forense,que no se conocen entre sí, deben abordar la situación de frente y manejar la situación en el hospital por su cuenta, sin saber que esta cuarentena temporal está a punto de prolongarse indefinidamente. Disponible en Play hasta el 19 de diciembre de 2023. Hipócrates Episodio 1 Tres residentes y un forense se ven obligados a tomar las riendas de un Hospital de París mientras los médicos se encuentran confinados.... Ver ahora

El comisario Montalbano El Comisario Montalbano trabaja en Vigata, provincia de Montelusa, con dos peculiares acompañantes. A pesar de ser un hombre de ley, Montalbano no duda en romperla para resolver sus casos ya que es conocido por su ironía y tenacidad en la Sicilia rural gobernada por la mafia. En cada episodio Montalbano resuelve complicados casos con su característica astucia. Disponible hasta el 31 de octubre de 2024. El comisario Montalbano El ladrón de meriendas El comisario Montalbano investiga la muerte de un hombre llamado Lapecora, propietario de una compañía de importación y exportación.... Ver ahora

Stalk Lucas, también conocido como Lux, un genio de la informática, es estudiante de primer año en la mejor escuela de ingeniería de Francia. En la primera fiesta organizada por la Asociación de Estudiantes, Lux es humillado por algunos compañeros del campus. Para vengarse, piratea sus teléfonos y computadoras portátiles para acecharlos, aprender todos sus secretos, unirse a su círculo y manipularlos desde dentro. Se convierte en el chico que siempre ha soñado ser, pero todo se vuelve en su contra. Disponible hasta el 30 de septiembre de 2024. Stalk Integrarse o morir Lucas, alias Lux, estudia informática en una universidad de élite. En la ceremonia de "bautismo" del BDE, es humillado por Alex, cabecilla del grup... Ver ahora