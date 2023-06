Downton Abbey: Episodio 1x01, en RTVE Play

Sub

Abril de 1912. Robert Crawley, conde de Grantham, vive con su mujer y sus tres hijas en su magnífica mansión de Downton Abbey, también viven mayordomo, ama de llaves, criados, lacayos, doncellas, cocineras, mozos... El hundimiento del Titanic, además de lo que ello supone como tragedia nacional, afecta a la familia Crawley, pues viajaban el primo hermano del conde y su hijo. Como lord Grantham no tiene hijos varones y en esa época las mujeres no pueden heredar títulos nobiliarios, su primo era el heredero. Ahora deben buscar otro familiar varón del conde, que seguramente será alguien lejano y desconocido para la familia. Debido al mayorazgo que instituyó el padre de Robert, ese heredero se lo llevará todo, no solo el título, también la fortuna del conde y sus propiedades, como Downton Abbey, la mejor de todas ellas.