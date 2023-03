20 series de época que tienes que ver si te gusta 'La Promesa'

En RTVE Play tenemos series para dar y regalar, y viajar por todas las épocas de la Historia. Desde los primeros siglos de la Edad Media, a los años 90. Una de ellas es La Promesa, un éxito de audiencia que puedes ver gratis en la plataforma. Pero si ya la estás viendo y eres uno de los enganchados a la ficción de las tardes de La 1, aquí tienes 20 series de época más que seguro que te enamorarán. ¡No te las pierdas!

Cuando el naturalista Gerald Durrell escribió en 1956 el primer libro de su Trilogía del Corfú , Mi familia y otros animales, no podía imaginarse que terminaría convirtiéndose en una de las series más hermosas y optimistas de la televisión europea: Los Durrell. Basada en la historia real de esta familia, que abandonó la nublada Inglaterra para mudarse a una isla griega a principios de 1930, esta entretenida ficción británica combina lo mejor de Downton Abbey con lo mejor de Mamma Mia : escenarios de época, humor, inocencia, enredos familiares y el azul turquesa del Mediterráneo. La serie completa está disponible en RTVE Play hasta el 19 de diciembre.

Isabel narra la apasionante lucha de una mujer por llegar a ser reina. Más allá de los hechos históricos, cuenta las pasiones, emociones y renuncias de una mujer adelantada a su tiempo que rechazó ser figura decorativa y moneda de cambio. De una mujer, con sus defectos y virtudes, que no tardará en afrontar retos que nadie podía imaginar.

El Ministerio del Tiempo

El Ministerio del Tiempo es una institución gubernamental autónoma y secreta que depende directamente de Presidencia de Gobierno. Sólo reyes, presidentes y un número exclusivo de personas saben de él. El paso hacia otras épocas se realiza a través de puertas vigiladas por las Patrullas del Ministerio. Su objetivo: detectar e impedir que cualquier intruso del pasado llegue a nuestro presente -o viceversa- con el fin de utilizar la Historia para su beneficio. Para ello las Patrullas tendrán que viajar al pasado y evitar que lo logren. La misión es clara: luchar para que el pasado no cambie, lo que supondría que nuestro presente no sea el que es