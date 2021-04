Cada 13 de abril recordamos a los espectadores de Cuéntame cómo pasó cuáles han sido los mejores besos de la ficción para celebrar el Día Internacional del Beso. Pero, este año, nos hemos visto en la obligación de hacer una mención especial al beso de reconciliación entre Mercedes Fernández y Antonio Alcántara, en mitad de la inauguración de los JJOO de Barcelona. Porque, después de dos años separados; marcados por el divorcio y las fuertes discusiones, por fin, vuelven a ser la pareja que nos lleva conquistando durante veinte años.

El 1992, el año glorioso de España, ha sido el peor para los Alcántara. Y es que, todos los miembros de esta superviviente familia han atravesado por dos de los momentos más difíciles y angustiosos de su historia: un atropello y un atentado. Y aunque hasta en 9 ocasiones sus vidas han estado en peligro; esta temporada 21 ha sido la más dura para todos.

El miedo a perder lo que más quieres ha fortalecido la relación entre Merche y Antonio, que parecen caminar de la mano en la misma dirección. Ya no se cortan las alas, y sus negocios funcionan mejor que nunca porque se apoyan el uno al otro.

Los mejores besos

Cuéntame ha sabido representar a la perfección los distintos tipos de amor con los que uno suele cruzarse a lo largo de su vida: el amor platónico, el amor de verano, el amor imposible, el amor prohibido y el amor de tu vida. Y todos ellos, han dado para grandes besos; esos, que son capaces de paralizarte y hacerte olvidar que estás en el mundo real.

01.00 min Celebramos San Valentín con los mejores besos de la segunda parte de la T20 de 'Cuéntame cómo pasó' ¡No dejes de ver el vídeo destacado de la noticia!

Todos los fans han podido verse reflejados en las historias de amor de Cuéntame, a través de sus protagonistas. Y es que, todos hemos sido Inés Alcántara, dejándonos llevar por la pasión; Toni Alcántara, quedándonos sin aliento por el reencuentro con un antiguo gran amor; Carlos Alcántara, luchando por el amor de nuestra vida; María Alcántara, pillándonos por la persona equivocada y, sobre todo, Antonio y Merche, permitiéndonos amar en la imperfección.

¿Cuándo ha sido la última vez que has recibido uno de esos besos que despiertan mariposas en el estómago? Si aún no las has sentido, quizás no estés ante una gran historia de amor.

Tienes este y otros contenidos en la web oficial de Cuéntame.