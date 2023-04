La Promesa está conquistando a millones de espectadores cada tarde en La 1 y RTVE Play. Es la serie de moda, de la que todo el mundo habla y tararea su pegadiza canción principal. ¡Hasta tiene un vídeopodcast! Un elenco de lujo y una trama que engancha desde el primer momento son los puntos fuertes de la ficción que ya lleva casi tres meses en emisión y sus más de 60 episodios. Pero si no tienes tiempo para verlos todos, ¡aquí tienes los capítulos imprescindibles que no te puedes perder! ¡Ahora ya no tienes excusa! ¡Adéntrate en el universo de La Promesa!

Capítulo 1 Jana llega al majestuoso palacio La Promesa el día de la boda del heredero de la Casa de Luján, don Tomás, que va a desposar a Jimena de los Infantes en un matrimonio de conveniencia. Jana consigue ser contratada como criada de refuerzo para la boda. Su primer encuentro es con el hermano menor del novio, don Manuel, un joven guapo e idealista apasionado de la incipiente aviación. Entre los dos, pronto surge una chispa que promete avivarse. Pero la llegada de Jana no es casual, busca al asesino de su madre y al secuestrador de su hermano. Una situación comprometida obliga a Jana a contarle a Tomás sus intenciones y él tiene sospechas de quién puede estar detrás de la muerte de Dolores.

Capítulo 8 Lola es detenida por el sargento Funes como la asesina de Tomás. Tanto la marquesa como Petra se han encargado que todas las pistas apunten hacia la doncella que tenía una relación en secreto con el señorito. Por otro lado, la salud de Simona, la cocinera, empeora por momentos a partir de su desmayo. Jana cree saber lo que le ocurre a Simona y cómo aliviarlo, pero ni Rómulo ni Pía quieren arriesgarse y prefieren esperar al médico que nunca llega.

Capítulo 25 Simona explica a Lope que sus hijos no le escriben las cartas que recibe. En realidad, ellos no han hecho nunca nada por ponerse en contacto con ella. A cambio, Lope se sincera: él es la cocinera misteriosa y le encanta cocinar desde pequeño, pero es una actividad que se le niega por ser hombre. Gracias a la venta del broche de las Luján, Cruz va a poder celebrar un cumpleaños por todo lo alto… ocultándole a Alonso de dónde ha salido el dinero. Mientras, Curro no soporta a Jana y así se lo hace saber en el invernadero. La criada no se amedrenta y se encara con el señorito, que no es capaz de controlar su ira y se dispone a golpearla.

Capítulo 28 Jimena y Manuel inician las clases de baile y Jana no puede evitar los celos al verlos intimar. En cambio, la doncella avanza en su objetivo principal: Curro se prende fuego sin querer en el hangar y Jana consigue salvarlo. Al quitarle la ropa, descubre el angioma del hombro, lo que confirma sus sospechas: es su hermano.

Capítulo 30 Por fin llega el gran día del cumpleaños de la marquesa. La fiesta se celebra por todo lo alto. La cena es un éxito y Cruz está exultante de felicidad. Aprovecha para hacer un anuncio sorpresa, que deja a todos los invitados, pero especialmente a Manuel: el -falso- compromiso entre él y Jimena, la viuda de Tomás. Por otro lado, Mauro le ha regalado una humilde medallita que Leonor se compromete a llevar en el baile, pero por consejo decide llevar otro colgante. A cambio, Leonor y Mauro tienen un momento de intimidad en la habitación cuando la joven se escapa de la fiesta y bailan juntos una pieza.

Capítulo 51 Manuel es consciente de la situación financiera de La Promesa y se propone conquistar a Jimena, pero no sabe cómo hacerlo. Cruz, le sugiere que le regale algo muy personal. Manuel escoge para Jimena un sonajero de plata que tiene guardado desde que era un niño. Mientras, Jana consigue hablar con la señora Eugenia y confirmar que fue ella la que se quedó con su hermano, pero lo hizo obligada por su padre el barón. Jana, impulsiva, quiere hablar con el barón y que se lo confirme, pero María Fernández la frena.

Capítulo 53 Tras el engaño de Mauro y Teresa a Leonor, Curro evita que su prima se precipite al vacío. Los marqueses empiezan a indagar sobre la tristeza que asola a su hija, y Curro tapa lo sucedido en el torreón.