Episodio 28 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16) Sub

Sinopsis Jimena y Manuel inician las clases de baile. Jana no puede evitar los celos al verlos intimar. Las señoritas preparan el baile con Cruz, gestionan las invitaciones y fantasean con lo magnífico que va a ser. Curro se sincera con Leonor: no soporta a Jana. Por otro lado, el Barón intercede para que Cruz trate mejor a Curro, hundido por su constante desprecio. Mauro se lleva por error la lista de la compra equivocada para el baile. Catalina, que decide llevar un vestido de su madre al baile, consigue un respiro para las cuentas de La Promesa: Tadeo olvidará su deuda si ella sigue jugando al ajedrez con él. Pía descubre por medio de Simona por qué Candela la evita: no está de acuerdo con que abortara y por ello no puede volver a tratarla como antes. Curro se prende fuego sin querer en el hangar. Jana consigue salvarlo y, al quitarle la ropa, descubre el angioma del hombro, lo que confirma sus sospechas: es su hermano.