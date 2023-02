La promesa | Episodio 25 - Serie online en RTVE.es

Leonor no es capaz de decirle a su padre que está enamorada de Mauro: el problema es que el lacayo no sospecha nada y se presenta en la biblioteca con su mejor traje. El marqués lo abronca. Simona explica a Lope que sus hijos no le escriben las cartas que recibe, en realidad ellos no han hecho nunca nada por ponerse en contacto con ella. A cambio, Lope se sincera: él es la cocinera misteriosa y le encanta cocinar desde pequeño, pero es una actividad que se le niega por ser hombre. Gracias a la venta del broche de las Luján, Cruz va a poder celebrar un cumpleaños por todo lo alto… ocultándole a Alonso de dónde ha salido el dinero. Curro no soporta a Jana y así se lo hace saber en el invernadero. La criada no se amedrenta y se encara con el señorito, que no es capaz de controlar su ira y se dispone a golpearla.