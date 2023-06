Hay una pregunta que nos hacemos desde el pasado 12 de enero cuando La Promesa arrancó su andadura en La 1. Es la misma pregunta que Jana se hace desde que, cuando de pequeña, le arrebataran a su madre la vida. La joven viajó hasta el palacio en busca del asesino de su madre con una sola pista: un anillo. Si encontraba la sortija de oro, encontraría al culpable. Y tras saber que Curro es su hermano, ya solo falta resolver el misterio: ¿Quién es el asesino de Dolores? ¡Te contamos todo lo que sabemos hasta el momento y los cinco sospechosos.

El padre de Curro o el hermano del marqués

Sí, hay dos personas que también podrían ser sospechosas del asesinato, y que todavía no han aparecido por La Promesa desde la llegada de Jana. Uno de ellos es el padre de Curro. No se le conoce, pues siempre está de viaje. De él se sabe que no se ha hecho cargo de su hijo, y que maltrataba a doña Eugenia. ¿Y si estaba enamorado de Dolores, tuvo un hijo con ella y por eso fue a matarla para que no hablara? Habrá que esperar a que aparezca en escena para saber más sobre él.

Otro en el punto de mira, aunque lejano, es el hermano del marqués. No sabíamos que tenía un hermano hasta la llegada de Martina. De él poco sabemos: hace años Alonso y él tuvieron una fuerte discusión que terminó con la relación de los dos hermanos. ¿Y si tiene algo que ver con algo ocurrido en el pasado? ¿Y si el hermano del marqués es quien mata a Dolores y Alonso quien se lo ordena? Son muchas las respuestas y elucubraciones que se hacen los seguidores de La Promesa, y todas pueden ser válidas.