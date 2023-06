Blanca Palomar ha llegado arrasando con todo en La Promesa. Esta nueva habitante del palacio, que está a dos o tres huéspedes de convertirse en hotel con tanta visita, trae aire fresco a la serie con su energía y vitalidad. Unas características que encandilarán a los Luján. A todos menos a Jimena, pues este personaje interpretado por Paula Jornet es una vieja conocida de Manuel, y ya sabemos que a la futura marquesa no le gusta que le roben tiempo con su marido, especialmente Jana. Ahora llega una joven que podría poner su matrimonio en peligro, algo que saca de quicio a la Infantes. Pero, ¿de quién se trata? ¿Y por qué conoce a la familia? Si no has visto el capítulo 108, ¡te hacemos un resumen!

Una vieja amiga de Manuel Blanca Palomar, que no Paloma, no tiene nada que ver con Eurovisión. Se trata de una aventurera fotógrafa que conoce a Manuel, y muy bien. Son viejos amigos desde que eran pequeños. Nació en Francia, y su padre, científico, murió cuando ella era pequeña. Han compartido juegos, momentos y trastadas. Es, como él ha definido "su mejor amiga y compañera de viaje durante muchos años". Llega a La Promesa desde Japón, un lugar que parece embelesar a Manuel. También ha visitado otros países como Egipto, ya que como fotógrafa ha hecho que viajara por todo el mundo, una pasión que ha llegado a convertir en su trabajo. Blanca es una vieja amiga de Manuel

Jimena celosa, ¿y Jana? Solamente hay que ver las caras de Jimena mientras Blanca habla para saber qué no es santo de su devoción. Esa amistad escondida le preocupa a la futura marquesa, y no ha podido evitar preguntar a Manuel sobre ella. Incluso, ¡si llegaron a ser novios! Está claro que después de Jana, Jimena ha visto en ella una nueva amenaza para su matrimonio. ¿Y qué pasa con Jana? Parece que Jimena se ha olvidado de ella, pero, ¿cómo llevará la doncella que Manuel tenga de visita a su amiga? ¿También se pondrá celosa? ¡No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa para saberlo!

Del videoclip de Alfred a Drama, los otros trabajos de Paula Jornet Tu cara seguramente te suene de algo. Blanca Palomar está interpretada por la artista Paula Jornet. Como actriz, ha participado en series catalanas como La Riera o Benvinguts a la familia, y también puedes verla en la serie de RTVE Play, Drama. Dentro de la música es conocida por el nombre de Pavvla, colaborando con Alfred García en uno de los primeros temas del cantante: Wonder. Además, también tenía un canal de Youtube donde subía sus propios temas. ¿Cantará alguna canción para sorprender más a los seguidores de La Promesa? ¡Tendremos que esperar para descubrirlo!

