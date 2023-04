Con la boca abierta. Nos hemos quedado estupefactos, como dirían en Si el servicio hablara..., después de lo ocurrido en el capítulo 80 de La Promesa. ¡Hay nuevo romance en la serie! Dicen que la primavera, la sangre altera, y esta estación del año ha llegado arrasando con todo por el Palacio. Primero Manuel y Jimena, que están más enamorados que nunca -y engañados, por qué no decirlo- y ahora Lope, que se ha emocionado con las palabras de María Fernández y le ha dado un beso de "muy señor mío". ¿No lo has visto? ¡Sigue leyendo que te lo mostramos!

¡Lope se lanza a la piscina con María!

Por todos es sabido que Lope sentía algo por María ¡pero no imaginábamos que tanto! Gracias a Simona descubrimos que el cocinero había comprado la caja de música hace tiempo, y que le había dado el regalo a la doncella para animarla tras la marcha de Salvador.

En cambio, parece que Lope está enamorado hasta las trancas de María Fernández, porque si no, no te lanzas a la piscina como lo ha hecho en el último capítulo. El personaje al que interpreta Enrique Fortún no sabía cómo contarle a la amiga de Jana las últimas noticias que ha recibido de su novio en la guerra del Rif, pero nada de eso le ha dicho.

Después de que Lope estuviera en peligro por culpa del padre Camilo, María se ha dado cuenta de lo importante que es el cocinero para ella. "Todavía no me creo que estés aquí, de una pieza, sin ningún rasguño. Tú no sabes cómo me sentí al ver que ese cabrito te tenía encañonao, lo mal que lo pasé. En mi vida había sufrido yo tanto como en aquel momento, el miedo que sentí al pensar que lo mismo acababas muerto. Hasta se me pasó por la cabeza hacer lo mismo que don Rómulo. Te juro que tuve que verte en esas para entender muchas cosas. Digo yo que será por todo lo que me cuidas, y por todo lo que te preocupas por mí, pero me he dado cuenta de golpe de lo importante que eres en mi vida. Sentir que te perdía, hace que casi se me salga el corazón del pecho", le dice la joven.

Ya sabemos que la doncella más charlatana de La Promesa es una persona de muchas palabras, pero Lope no de tantas, y en vez de decir nada, le planta un beso ¡que qué beso! ¡Ni los seguidores ni la misma María Fernández nos esperábamos que se fuera a lanzar tan rápido y de esa manera! Hasta el propio Lope se ha sorprendido de lo que había hecho. Y si aún no lo has visto, tienes el momento en el vídeo que abre la noticia.