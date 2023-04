¡La Promesa está más emocionante que nunca! El estado de salud de Manuel nos tiene en vilo, por no hablar del paradero del barón, que no se sabe dónde está. Y todo lo que ocurre en Palacio se comenta cada dos semanas en Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie y el sitio idóneo donde te vas a enterar de más cotilleos que María Fernández. Tras el paso de Jana (Ana Garcés), Manuel (Arturo Sancho) y la misma María Fernández (Sara Molina). La última en pasar por el interrogatorio de David y Lidia fue Jimena (Paula Losada), y Lope, interpretado por Enrique Fortún, ha seguido sus pasos en la quinta entrega. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el quinto episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

La pareja que le gustaría que tuviera Lope

Sin ninguna duda, Lope es el personaje más enérgico de La Promesa. Entre la cocina, las mermeladas, ocultar que es cocinero y cuidar de María Fernández, no para. Sin olvidar que también tiene la mente puesta en Salvador, que se ha tenido que ir a la guerra: "Salvador y Lope son amigos de toda la vida, son como hermanos, y se conocen desde que eran críos, y obviamente, todo lo que le pasa a Salvador, a Lope le afecta muchísimo".

Pero su vía de escape es, sin ninguna duda, la cocina. Pero, ¿cocina Enrique Fortún tan bien como Lope? "Vamos a aclarar esto por la gente me escribe por redes sociales preguntándome cómo hago las recetas en la serie, y el maravilloso equipo de arte es el que se encarga de hacer todos estos manjares, las tartas de queso, las mermeladas. Pero yo no tengo ni idea de cocinar, prácticamente. Para sobrevivir. No tengo ni idea", declara el actor en el vídeopodcast.

Pero Lope quiere aspirar más alto, y al ser preguntado por una pareja extraña que le gustaría que surgiera en La Promesa ha contestado algo que no imaginábamos: "Una pareja super rara pero que me encantaría que pudiese pasar, que sería súper divertido, gracioso y nadie se lo esperaría, es la marquesa y Lope. Que la marquesa se enamore de Lope a través de sus postres y sus comidas".

Y claro, ¿qué sería lo primero que haría si él fuera el marqués? El actor madrileño lo tiene claro: coger todos los trajes que tiene Curro. "Me los iría poniendo, porque como me gustan todos. Sería quitarme el traje de cocinero y ponerme todos esos trajes y chalecos que lleva". Eso sí, él con el traje que se queda es con el de lacayo porque le parece una maravilla, y no olvidemos que ya lo llevó puesto.

Enrique Fortún interpreta a Lope en 'La Promesa'

En cambio, Lope cambió la vestimenta de lacayo por el delantal para cocinar junto a Simona y Candela. ¿Cambiaría también a la familia Luján por la Casa Real? Está claro que le encantaría cocinar para los Reyes, pero Enrique Fortún cree que Lope se acabaría de trabajar para ellos porque "es un tío muy familiar y lo que busca es su hogar y disfruta viendo a la gente comer, y si es gente de su familia, como es la de La Promesa, eso le reconfortaría mucho".

Lo que no es capaz de elegir es entre Simona y Candela, y atención porque habla de una relación entre la segunda cocinera y su personaje que aún no se ha visto: "Lope y Simona tienen muy buena relación desde el principio y son como una madre y un hijo, pero es que la relación de Candela y Lope también se tiene que contar, y también es una relación muy bonita". A quien sí elige es a su compañero de camerino, Arturo Sancho, para tomarse un vermut en San Isidro.

