La Promesa se está poniendo que como te pierdas un capítulo, pierdes el hilo de la serie. Están pasando muchas cosas: el secreto de Lope y Salvador, la pedida de Manuel y Jimena, ¡y Jana ha encontrado el anillo que le llevó hasta allí! Y todo lo que ocurre en Palacio se comenta cada dos semanas en Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie y el sitio idóneo donde te vas a enterar de más cotilleos que María Fernández. Tras el paso de Jana (Ana Garcés), Manuel (Arturo Sancho) y la misma María Fernández (Sara Molina), en esta cuarta entrega David y Lidia han contado con una invitada que todavía no sabemos si es de fiar: Jimena, interpretada por Paula Losada. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el cuarto episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

Jimena no está dispuesta a rendirse con Manuel Paula Losada es la actriz que da vida a Jimena, la viuda del señorito Tomás y prometida de Manuel. Es uno de los personajes más enigmáticos de La Promesa, y es que todavía no sabemos muy bien cuáles son sus intenciones. Hasta hoy, que parece que ha dado algunas pistas en el cuarto videopodcast de la serie. Lo primero que ha querido dejar claro es que Jimena no está dispuesta a rendirse con Manuel: "Aquí Jimena no se rinde. A Jimena le han enseñado a fijarse en uno y ese es su objetivo". Claro, que ella ya no lo hace porque se lo hayan dicho, sino porque se ha enamorado. "Si te hacen caso, ¿quién no se enamora?", cuenta la actriz al recordar los detalles que le han gustado del señorito, y parece que le han llamado la atención todos menos el momento en el que tuvo que volar: "Lo del avión tampoco te creas que le gustó mucho, sin seguridad ni nada". Entonces, ¿cuál es el objetivo de Jimena? Paula lo tiene claro: que Manuel se enamore de ella: "Yo ahora estoy medio enamorada, pero yo quiero que él se enamore de mí, y para que él se enamore de mí yo tengo que poner de mi parte. Jimena es buena". Y si sus buenas intenciones no son suficientes, para eso está la ayuda de la señora marquesa. "Son el dúo perfecto. Son dos mujeres que piensan muy bien, que son muy decididas, tienen las cosas claras y de ahí pueden salir estrategias", explica en el vídeo.

¿Echará a Jana cuando sea marquesa? Si Jimena consigue encandilar a Manuel, y parece que lo está consiguiendo, algún día se convertirá en la marquesa de Luján, ocupando el puesto que ahora tiene su amiga y suegra. Pero, ¿qué haría ella cuando eso suceda? "Os cambiaría los uniformes. Estoy harta de ver uniformes negros. Segundo, quitaría los corsés a todo el mundo. Implantaría clases de baile, aquí la gente tiene que saber bailar", dice, pues Paula, además de actriz, es bailarina profesional. Respecto al servicio, haría cambios respecto a alguna doncella, especialmente Jana, aunque al principio no lo deja muy claro. "Espérate que no me haga amiga, pero no, seguramente que le diría 'te aprecio, trabajas muy bien, a lo mejor te vienes algún día, pero ya. Puedes venir de visita, pero no estar todo el día'". De momento, Jimena tiene poca relación con el resto de personajes, pero a ella le encantaría tomarse un rebujito con "la Cata": "Jimena quiere cambiar, y Catalina es una chica revolucionaria que también quiere un cambio". En cambio, si le dieran a elegir otro personaje le gustaría ser Lope: "Quiero saber cocinar, quiero disfrutar, estar en la cocina, en el servicio, enterarme de todo". ¿Quieres saber qué más nos ha contado? ¡No te lo pierdas en el vídeo que abre la noticia!