La Promesa: Si el servicio hablara... - Episodio 4: Paula Losada

La Promesa se está poniendo que como te pierdas un capítulo, pierdes el hilo de la serie. Están pasando muchas cosas: el secreto de Lope y Salvador, la pedida de Manuel y Jimena, ¡y Jana ha encontrado el anillo que le llevó hasta allí! Y todo lo que ocurre en Palacio se comenta cada dos semanas en Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie y el sitio idóneo donde te vas a enterar de más cotilleos que María Fernández. Tras el paso de Jana (Ana Garcés), Manuel (Arturo Sancho) y la misma María Fernández (Sara Molina), en esta cuarta entrega David y Lidia han contado con una invitada que todavía no sabemos si es de fiar: Jimena, interpretada por Paula Losada. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el cuarto episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.