Después de semanas preguntándonos qué había pasado con el barón de Linaja, por fin hemos descubierto cómo fue su muerte. Y un hecho tan importante en La Promesa merecía un especial del vídeopodcast de la serie bajo el nombre: Si el servicio hablara...: urgente. Así, David Cid y Lidia Sango, lacayo y doncella del palacio, retrasaron la emisión del pasado viernes hasta este martes para mostrarnos una entrevista exclusiva con Alberto González. De esta manera, el actor que daba vida al padre de la marquesa se suma a Jana (Ana Garcés), Manuel (Arturo Sancho), María Fernández (Sara Molina), Jimena (Paula Losada) y Lope (Enrique Fortún) protagonizando el sexto episodio. ¿Quieres saber qué nos ha contado? ¡Ya puedes ver el nuevo programa! Eso sí, si te has perdido algún capítulo de la ficción del momento, mejor que te pongas al día en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

Como cada dos viernes, los seguidores de La Promesa esperaban una nueva entrega del vídeopodcast de la serie, pero se encontraron con un comunicado de urgencia de los presentadores: David Cid y Lidia Sango. "Es muy fuerte lo que acabamos de ver. Lo sentimos mucho pero hoy no va a haber episodio de Si el servicio hablara... Creernos que es por un motivo de fuerza mayor. Este martes no os podéis perder un nuevo capítulo de La Promesa, y sobre todo lo que viene después: un nuevo episodio de Si el servicio hablara... donde veremos lo del barón", dicen en el vídeo.

"Si hay que definir al barón con una palabra sería el poder"

En el capítulo 73 al fin descubrimos qué había pasado con el padre de la marquesa. La guardia civil lo ha encontrado en un barranco dentro de su coche. El barón de Linaja ha fallecido, y Pía, Teresa, Jana y María Fernández han desvelado en el episodio 76 cómo fue asesinado. Así, ha llegado el momento de despedir a uno de los personajes más odiados de la serie, pero también el que más poder tenía. Al menos, así lo cree Alberto González, el actor que ha interpretado a don Juan en el inicio de La Promesa. "Si hay que definir al barón con una palabra sería el poder. Hay un momento en el que al mayordomo le dice 'porque por mucho que sepas de mi pasado, yo tengo el poder'. Y ese poder el barón lo ejerce sin paliativos", explica en la entrevista que puedes ver en el vídeo que abre la noticia.

Pero, ¿por qué es así el padre de la marquesa? "Porque un poder que no se ejerce no es poder", responde Alberto González. Y como continúa diciendo, "lo ejerce sobre cualquiera: hijos, nietos, marqueses, el servicio, por supuesto. Las mujeres, es un seductor compulsivo, es un depredador. No tanto por asaltar a la mujer, sino por ejercer el poder. La sumisión. Él goza viendo a la gente sometida".

Y así es como hacía con Teresa hasta que la estatuilla y Pía se pusieron de por medio. Pero el ama de llaves del palacio es quién más ha sufrido el poder del barón. En el capítulo se ha podido saber cómo violó a Pía una y otra vez: "La relación que tiene el barón de Linaja con Pía es una relación esencialmente de poder a través del sexo, del acoso, del derribo, y Pía se va negando poco a poco y se va haciendo fuerte, y se va enfrentando al barón, lógicamente", explica el intérprete.

Alberto González es un actor de largo recorrido que no necesita prepararse el personaje: "Yo me dejo llevar por la palabra. Cuando la palabra tiene la suficiente fuerza, está bien estructura, forma parte de una trama, de una peripecia, uno se deja llevar". Pero, ¿cómo ha vivido el rodaje de La Promesa? "Muy intenso, muy agradable, y la verdad, echaba de menos poder tener un rodaje con tres meses donde yo pudiera explayarme como actor, porque siempre he dicho de mí que soy como una abejita Maya, que voy de capítulo en capítulo, de serie en serie, pero nunca he recalado de una forma así, sólida, en una serie, y La Promesa me ha dado esta oportunidad".

Por último, deja un mensaje para los seguidores de la serie: "Que la vean y que la disfruten". Y si lo que quieres es saber qué más nos ha contado el barón de Linaja, no te pierdas el nuevo episodio de Si el servicio hablara... ¡A disfrutarlo!