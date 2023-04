Hay algo que nos tiene en vilo a los seguidores de La Promesa, y ni es el accidente de Manuel ni la despedida de Leonor. La extraña desaparición del barón de Linaja tras su encuentro con Teresa. Sabemos que tras la llegada de Pía para pararle los pies a don Juan no debió ocurrir nada bueno, pero lo cierto es que hace días que no se sabe nada de él, ni está localizable. ¿Se habrá marchado a Córdoba sin dar señales de vida? ¿O hay otra desgracia que lamentar en la familia Luján? Parece que sí. ¡Por fin hemos sabido qué ha sido de él! ¡Sigue leyendo y descúbrelo!

El barón intenta abusar de Teresa Desde el primer momento, el barón ha dejado claro lo que quería con Teresa. Regalos, dinero y lisonjas son algunas de las muestras del "afecto" que le profesaba. La joven inocente pensaba que solo apremiaba su trabajo, pero nada de eso tenía que ver con lo que el padre de la marquesa tenía en mente. Como ya hiciera con Pía en su momento, el barón se ha ganado la confianza de Teresa, e incluso llegó a ofrecerle ser el ama de llaves de su casa para así tener a la joven más cerca, todo porque Pía no accedía al chantaje de irse con él. Al final la doncella de La Promesa se dio cuenta de lo que buscaba su halagador, pero ya era demasiado tarde. Antes de partir de viaje a Córdoba, el barón quería despedirse de Teresa, pero a su manera. Por eso mandó llamar a la joven a la biblioteca, y allí intentó abusar de ella. Por suerte, Pía llega justo a tiempo para evitarlo. O no. No se sabe qué ha pasado desde entonces. El barón intenta abusar de Teresa, pero Pía lo impide

La ropa del barón no está en su dormitorio Los espectadores no hemos podido ver más sobre lo ocurrido en la biblioteca. Solo sabemos que el barón ya no se encuentra en La Promesa. Cuando la marquesa pregunta por su padre Pía le informa que no está en su habitación, y que faltan enseres personales y dos maletas. ¿Qué pasaría la noche anterior para que don Juan desapareciera sin avisar ni nada?

El secreto de Teresa, Pía, Jana y María Fernández En cambio, hay sospechas de que el barón no ha abandonado La Promesa por su propia voluntad. Está claro que algo muy serio ocurrió entre Pía, Teresa y el barón. También entre Jana y María Fernández. Las cuatro están muy preocupadas por lo que pasó, un secreto que todavía no ha sido revelado. Hablan de una desgracia, y no es la del accidente del señorito Manuel. ¿De qué se tratará?

La preocupación de la marquesa Con el estado de Manuel, nadie se preocupa de la desaparición del barón. La alarma solo la tiene la marquesa, ya que no son capaces de localizarle en Córdoba, ni en su casa, ni en ninguna parte. Al principio la marcha repentina de su padre no le extrañó, pero que no de señales de vida tiene a Cruz muy preocupada, y está dispuesta a averiguar qué ha sido de su padre. La marquesa empieza a preocuparse por el paradero de su padre