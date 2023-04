Episodio 73 Programas no recomendados para menores de 16 años (NR16)

Sinopsis Conrado llega con la noticia de la muerte del barón: han encontrado el cuerpo junto a su vehículo, precipitado por un barranco. Todo apunta a que ha sido un accidente. La marquesa está desolada ante la noticia. Los marqueses deciden que Manuel no se entere, y se lo ocultan. Mientras Jimena sigue con su trabajo de construir un pasado alternativo para Manuel, uno en el que ya no le gustaba volar y estaba muy enamorado de ella. Jana, entre tanto, desespera por no poder verlo, y más cuando le dicen que no se le puede hablar de su pasado. Gregorio continúa con su acoso al servicio. Les obliga a planchar camisas ya planchadas, y abronca a Simona y Candela cuando descubre gracias a Petra que estaban registrando en la habitación de don Camilo. El sacerdote sigue borrando pruebas sobre su identidad: roba la carta que ha llegado a Candela desde la diócesis de León.

Ficha técnica Géneros Drama