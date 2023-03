¿Eres de los que está enamorado de la cabecera de La Promesa? ¿La cantas en tu casa, en el trabajo y hasta en la ducha? ¡Tenemos una buena noticia para ti! La canción de la serie que está enganchado a millones de espectadores, interpretada y compuesta por Gonzalo Hermida ¡tiene una versión larga! Si eres de los que no pasa el minuto y medio del openning de la ficción diaria que puedes ver de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play ¡Sigue escuchando y dale al Play porque te vas a volver a enamorar!

Gonzalo Hermida interpreta la canción de La Promesa

Gonzalo Hermida, el finalista del Benidorm Fest con Quién lo diría, es el autor y el encargado de poner voz a la canción que no para de sonar en tu cabeza: La Promesa. Al cantante le encargaron la creación de una letra y música orginal para la cabecera de la nueva serie de La 1, y aunque en cada capítulo vemos un minuto y medio de la melodía, en realidad dura 3:50 minutos. ¿Aún no has escuchado la versión larga de La Promesa? ¡Aquí tienes la letra!