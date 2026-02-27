La gran mentira de Jacobo: jamás recibió ninguna oferta de trabajo en Nueva York

La marcha de Martina y Jacobo de La Promesa era inminente. Tras haber recibido una oferta de trabajo en Nueva York, la pareja iba a abandonar el palacio para iniciar su nueva aventura. En el último momento y, tras observar la tristeza de Martina, Jacobo ha decidido renunciar. ¡Se quedan en el palacio! Sin embargo, parece que Leocadia tiene información hasta ahora desconocida para nosotros: ¡Jacobo nunca ha recibido ninguna oferta de trabajo en Nueva York! Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

El repentino cambio de opinión La relación de Jacobo y Martina no está pasando por su mejor momento, aunque parece que han decidido luchar por mantener su compromiso. Jacobo recibió, inesperadamente, una oferta de trabajo en Nueva York. Él considera que es una gran oportunidad para ambos. Además, pensaba que sería una gran noticia para Martina: “Imagínate los rascacielos, los teatros, la moda…. Todo es posible en la tierra de las oportunidades. También está tu prima, Leonor. Me parece una oportunidad irrechazable, la oportunidad de nuestra vida”, intentaba convencer asi a la joven. Martina se encontraba en un momento muy complicado. Tenía muchas dudas sobre su relación y más después de su acercamiento con Adriano. Sin embargo, tras darle muchas vueltas, tomó la decisión: ¡se embarcaría en esta nueva aventura junto a Jacobo! La familia Luján se reunió en el hall del palacio para despedir a la pareja. Jacobo mostraba una actitud de absoluta felicidad. Martina, por su parte, no podía prácticamente ni pronunciar palabra. Sentía una profunda tristeza. Ante esta situación, Jacobo tomó una decisión inesperada: “No puedo hacer esto. Martina y yo nos quedamos. Yo no me puedo ir a ningún sitio sabiendo que estoy haciendo infeliz a la persona que más quiero en este mundo”, aseguró. La familia, obviamente, se quedó totalmente descolocada. ¡Martina se queda en 'La Promesa'! Los motivos que han llevado a Jacobo a tomar la decisión Cristina Barco

Leocadia destapa la gran mentira Martina no puede creer que Jacobo haya cancelado su marcha. ¿Y su puesto de trabajo? Jacobo ha tranquilizado a la joven: “Me pondré en contacto con la empresa y les diré que exploren otras vías de colaboración conmigo que no impliquen tener que irme a vivir a Nueva York”. El joven asegura tener muy claras sus prioridades. ¡Martina está por encima de todo! Parecía que la situación se había solucionado, pero gracias a Leocadia hemos descubierto un factor clave en esta historia: “Nos ha engañado a todos. Jamás recibió una oferta de trabajo de Nueva York. Fue todo fruto de su imaginación. Me pregunto qué pensará Martina cuando se entere”, amenaza la señora de Figueroa. ¿Será cierto que Jacobo se ha inventado todo? ¿Cómo reaccionará su prometida si lo descubre? Tendremos que esperar a los próximos capítulos de La Promesa para descubrir cómo avanza esta trama.