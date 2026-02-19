Toño y Enora se dan el "sí quiero" en la boda más humilde de 'La Promesa'

A lo largo de casi 800 capítulos, hemos visto muchas bodas en La Promesa, de hecho, la serie arranca con un enlace. Algunas muy ostentosas, otras más discretas, incluso fuera de cámara, pero ninguna de ellas tan sencilla y humilde como la de Toño y Enora. Su madre y Candela se han encargado de que fuera la ceremonia y celebración perfecta, pero lo más importante del enlace ha sido el gran amor que se sentía en la pareja. Un enlace en el que Manuel se ha implicado por completo. ¿Quieres saber cómo ha sido el gran día de la pareja en La Promesa? ¡Te contamos todos los detalles!

Toño a Manuel: "Te debo la vida" En el día de su boda, Toño ha querido refugiarse unos instantes en el hangar que le ha cambiado la vida. Allí le ha encontrado Manuel, que ha querido tener un detalle con el hijo de Simona regalándole un reloj para que se acuerde de él cuando esté por el mundo viajando con su esposa. Sin embargo, a mecánico le parece demasiado, y cree que es él quién debería hacerle un regalo: "No solo te debo que me dieras este trabajo, y la oportunidad de conocer a la mujer más maravillosa del mundo, te debo la vida la vida general. Tú me salvaste cuando estaba perdido en un pozo lleno de oscuridad y desesperación, confiaste en mí cuando nadie más lo hacía". El heredero de los Luján le recuerda que siempre ha sabido que era un buen hombre, y todo a pesar de que Toño le traicionó quedándose su dinero cuando tuvo la más mínima oportunidad. Sin embargo, él no se queda con los tiempos aciagos: "Lo importante es el presente". 03.52 min La Promesa - Toño a Manuel: "Te debo la vida" Lo cierto es que, a pesar de todo, la dupla que formaron salió muy bien, y han conseguido formar no solo un equipo de trabajo, también una bonita amistad. "Nunca voy a olvidar lo que tú has hecho por mí", dice Toño, provocando la emoción de un Manuel que también le reconoce su ayuda: "Has hablado de un lugar de oscuridad y desesperanza. Ahí es donde me encontraba yo cuando te conocí, así que soy quien se siente muy afortunado de haberte encontrado en mi camino". Una bonita amistad en la que Toño insiste haciéndole saber a Manuel que siempre podrá contar con él, pase lo que pase, al igual que el hijo de don Alonso le recuerda que si vuelve a caer en ese pozo, él irá a buscarle: "Y volveremos a salvarnos el uno al otro, porque eso es lo que hacen los hermanos".

Los novios llegan a la iglesia Este no ha sido un día especial solo para Enora y Toño, también para Simona, que ha visto como su hijo, con el que no tenía relación, al fin es feliz, y ella misma ha podido llevarle del brazo al altar. La cocinera ha estado acompañada en este importante momento de su inseparable Candela, pero también quiso invitar a parte de la familia Luján. Martina, Adriano, Ángela, Curro y hasta Julieta se han volcado con el enlace. Simona lleva a Toño al altar Por su parte, Toño estaba visiblemente inquieto, y confiesa que su miedo es que todo esto sea un sueño. "Estar aquí, junto a usted, esperando a la mujer de mi vida, para decirle delante de todo el mundo que voy a amarla y respetarla para siempre. Es mucho más de lo que jamás habría imaginado", le confiesa a su madre junto al altar. Y justo en ese momento, Enora aparece en la puerta de la iglesia del brazo de Manuel: "A partir de aquí ya es cosa tuya", le dice a Toño en un emotivo momento que nos vuelve a dejar claro que la amistad entre diferentes clases sociales puede ser mucho más fuerte que con aquellos que sí lo son. El hijo de Simona, sin palabras al ver a su futura mujer, solo pudo decir: "Estás impresionante", mientras que la joven solo pensaba en dar comienzo a la ceremonia pues como se echara a llorar no iba a saber parar. 03.21 min La Promesa - Toño y Enora llegan a la iglesia