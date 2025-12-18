¿Quién es realmente Enora? La respuesta que todos los seguidores de 'La Promesa' esperan

Son muchas las ocasiones en las que Manuel ha descubierto mentiras por parte de Enora. En todas ellas, la joven ha intentado excusarse y el heredero ha terminado confiando en ella. Sin embargo, esta vez no está dispuesto a irse sin respuestas: ¿Cuál es su relación con el duque de Carvajal y Cifuentes? Ha exigido a Enora toda la verdad: ¿Quién es en realidad? Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

Las sospechas Enora llegó de la noche a la mañana al palacio de los Luján. Logró acercarse a Manuel y Toño y pasar a formar parte de su equipo. Poco tiempo después, el heredero del marquesado comenzó a observar comportamientos extraños en la joven. ¡Y no dudó en investigar su pasado! Lo cierto es que nadie fuera de Luján conocía a la muchacha y eso aumentó sus sospechas... ¡es un fantasma! La joven, siempre tenía una excusa: “Tienes razón, me llevé los últimos bocetos en los que habíamos estado trabajando. Cuando llego a casa me gusta seguir trabajando en ellos”. A pesar de ello, las dudas siempre han existido en Manuel. ¿Quién es realmente Enora y qué es lo que oculta? ¡Estas son las sospechas de Manuel en 'La Promesa'! Andrea San Juan

La carta definitiva Todo parecía ir bien hasta que Toño ha descubierto la que, sin ninguna duda, es la carta definitiva que marcará un antes y un después en la relación Manuel-Toño-Enora. ¿Qué contiene esa carta? Se trata de una misiva en la que la muchacha nombraba al duque de Carvajal y Cifuentes. Lo que significa que mantienen una relación que ella ha ocultado de forma deliberada. Manuel, anteriormente, ya había preguntado a Enora si conocía a Lisandro y ella lo negó rotundamente. ¡Les ha vuelto a engañar! La carta iba dirigida al tío de Enora: “Le decía a su tío que esperaba que el duque no le hubiera hecho ninguna visita más”, ha confesado el hijo de Simona a Manuel. Manuel no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y tampoco va a tolerar ni una sola mentira más. Se ha enfrentado a Enora: “Dime por qué hablas del conde de Carvajal y Cifuentes con esa naturalidad y yo no te denuncio ante la Guardia Civil. Y quiero la verdad, Enora. ¿Quién eres y qué has venido a hacer aquí? ¡Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir toda la verdad sobre la joven!