María Fernández se reencuentra en 'La Promesa' con Carlo, el padre de su bebé

La noticia del embarazo de María Fernández nos dejó a todos sin palabras. La doncella tampoco se lo esperaba y, aunque en un principio tuvo dudas, finalmente ha decidido tener al bebé. Samuel y Pía han estado desde el principio a su lado, prestándole toda la ayuda que ha estado en su mano. El párroco, incluso llegó a plantear a la doncella la posibilidad de casarse y formar una familia. Lo que nadie se esperaba era la repentina aparición de Carlo, el padre del bebé, en La Promesa. ¿Cómo ha reaccionado la doncella al verle? ¡Así ha sido este reencuentro!

Samuel, dispuesto a colgar los hábitos Nada más conocer la noticia, Samuel se quedó totalmente impactado. No se lo esperaba. Tras un tiempo de reflexión, informó a la doncella de sus intenciones: iba a prestarle toda la ayuda que necesitara. Es más, tomó una drástica decisión: “María, yo estoy dispuesto a colgar los hábitos por ti, si tú quieres. La gente nos daría la espalda y nos tendríamos que marchar de La Promesa y de Luján, pero yo diré que ese niño es mío, me casaré contigo y los tres formaremos una familia. Si tú me aceptas te prometo que me esforzaré para ser un buen marido para ti y un buen padre para tu hijo”. Samuel, dispuesto a colgar los hábitos por María Fernández en 'La Promesa': “Formaremos una familia” Andrea San Juan A pesar de esta inesperada propuesta, Pía hizo reflexionar a Samuel: el paso que iba a dar era demasiado importante y había que pensar en todas las consecuencias. “¿Estarías dispuesto a abandonar tu vocación para casarte con María? Si abandonas el sacerdocio para casarte con una mujer embarazada, ¿qué dirá tu familia? ¿Y la iglesia? Te van a cerrar las puertas y os van a echar de aquí, de La Promesa, a los dos”, le aseguró la señora Adarre. Estas palabras hicieron cambiar de opinión al párroco…

La llegada de Carlo María Fernández también ha pensado mucho sobre su futuro y el de su bebé. ¿A qué conclusión ha llegado? Debe hablar con el padre de su hijo. Y sin esperarlo… ¡Carlo ha llegado al palacio de los Luján! Lo cierto es que nadie se esperaba esta aparición. El lacayo ha llegado como refuerzo para la inminente boda de Ángela y Lorenzo. Carlo ha tomado las riendas y ha sido el primero en iniciar una conversación – obviamente él no sabe nada del embarazo de María Fernández -. “Aquella noche en la verbena sonreías mucho más y me dejaste muy buen recuerdo”, confiesa el recién llegado. La doncella no quiere que el resto del servicio descubra lo que pasó aquel día. Él ha prometido no decir nada a nadie y actuar como si nada hubiera pasado. ¿Terminará María Fernández desvelando la verdad sobre su embarazo a Carlo? ¿Cómo reaccionará el lacayo? Muy atentos a los próximos capítulos de La Promesa para descubrir cómo avanza esta trama.