Curro se enfrenta a Lorenzo en un capítulo sin precedentes en 'La Promesa'

La Promesa ha vivido este capítulo 724 como un momento sin precedentes en la serie. Tras años de palizas, insultos y humillaciones, al fin Curro ha decidido enfrentarse al que un día fue su padre, el capitán de la Mata. El lacayo le ha secuestrado y lo acusa de todo el daño que ha sufrido, y está decidido a cualquier cosa para forzar su confesión y hacer justicia. Por eso, el joven no duda en apuntar a Lorenzo con una pistola. ¿Será capaz de matarlo? ¡Te contamos todo lo que ha pasado en este episodio especial protagonizado exclusivamente por Guillermo Serrano, Xavi Lock y Marta Costa!

Los reproches de Curro a Lorenzo sobre Jana y Eugenia Curro aprovecha que tiene maniatado al capitán de la Mata para poder reprocharle todo lo que ha sufrido por su culpa. Primero le culpa de haber maltratado a su madre, Eugenia, hasta el punto de volverla loca, no una vez, si no en dos ocasiones, provocando así su precipitada muerte. También hay otra muerte de la que el lacayo culpa a Lorenzo: la de Jana. Él siempre ha tenido claro que por su relación con la joyería Llop, Lorenzo estaba tras el envenenamiento de su hermana. Sin embargo, el capitán de la Mata desmiente las acusaciones. "En un principio sospeché de Leocadia", le dice al que un día fuera su hijo, pero Curro no le cree, pues Leocadia siempre fue buena y comprensiva con Jana sin saber que fue ella quien realmente acabó con su vida. 01.08 min La Promesa: Curro acusa a Lorenzo de la muerte de Jana

La parte más vulnerable del capitán El capitán, astuto, trata de confundir y ablandar el corazón de Curro, hablándole de su niñez y de su pasado en común. Afirma que hubo un tiempo en que su relación fue diferente. Su discurso hace mella en el muchacho. Sin embargo, Curro logra recomponerse, reafirmándose en su férreo compromiso de conocer la verdad. No duda en utilizar los métodos que sean necesarios para ello. 01.39 min La Promesa: Lorenzo se sincera con Curro sobre el pasado

Ángela dispara a Lorenzo Ángela ha irrumpido en la habitación secreta justo cuando Curro estaba a punto de apretar el gatillo una última vez contra el capitán. Por suerte, las súplicas de la joven han conseguido frenar al lacayo, que ha terminando bajando la pistola. Sin embargo, cuando todo parecía que se había resuelto, las palabras del capitán han provocado la rabia de Ángela. ¡Y la hemos visto como nunca antes! "Ese carácter te lo voy a domesticar como se domestica a un animal. Cuando seas mi esposa, cuando seas mía, vas a tener que obedecerme por imperativo legal. Serás una esposa ejemplar. Y serás una madre ejemplar", asegura Lorenzo intentando provocar a Ángela. Y lo ha conseguido... La joven ha terminado abalanzándose sobre el arma y disparando al capitán sin pensárselo dos veces. 01.23 min La Promesa: Ángela dispara a Lorenzo