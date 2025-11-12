Teresa, ¿nueva ama de llaves de 'La Promesa'?

El puesto de ama de llaves en La Promesa se ha quedado vacante tras el despido de Petra. La señora Arcos ha sido relegada a doncella por órdenes de Leocadia. Todos en el servicio consideran que Pía es la más indicada para el puesto. Sin embargo, Cristóbal ya ha propuesto a otra candidata para ocupar el puesto: ¡Teresa! ¿Cuál será su respuesta? Te contamos todos los detalles de este momento.

La decisión de Leocadia Petra no está pasando por su mejor momento, aún se está recuperando de la enfermedad que le tocó vivir: tétanos. Ella intenta dar el máximo en su trabajo, como siempre. Sin embargo, las secuelas siguen presentes. Sus errores no han pasado desapercibidos por parte de Leocadia y considera que no está en condiciones de ejercer el importante puesto de ama de llaves. ¿Qué decisión ha tomado al respecto? ¡Quiere despedir a Petra! No ha dudado en ordenar a Cristóbal el despido de la señora Arcos: “Petra es material de desecho y lo que tendría que hacer es jubilarse como hizo el señor Baeza no hace tanto. Quiero que la despidas de manera inmediata y sin contemplaciones”. Sorprendentemente, el mayordomo ha dado la cara por Petra: “No encuentro razones suficientes para despedir a Petra. No me parece justo”. Gracias a esta defensa, Petra se quedará en La Promesa, pero no de la forma que esperábamos… ¡se convertirá en doncella! Petra, relevada de su cargo como ama de llaves en 'La Promesa': ¿Quién ocupará su puesto? Andrea San Juan

“Mercancía averiada” Petra no ha tenido otra opción que aceptar la orden de Leocadia. Sin embargo, ha intentado hablar con ella: “Quería saber si es posible que usted se replanteara la decisión que ha tomado de prescindir de mis servicios como ama de llaves de La Promesa. Quizá en esta ocasión, usted se ha precipitado al tomar esta decisión y prefiere reconsiderarla. Estoy mejorando cada día”. Como todos esperábamos, la señora de Figueroa no ha cambiado de opinión: “Eres mercancía averiada y no estás en condiciones de desempeñar las funciones de ama de llaves en un palacio como este. En vez de protestar tanto deberías estar agradecida de que no te haya despedido”. 00.46 min La Promesa: Petra es mercancía averiada para Leocadia

La propuesta de Cristóbal Ante el despido de Petra de su puesto, el palacio de los Luján necesita una persona que ocupe esas funciones y parece que Cristóbal ya tiene a una candidata: ¡Teresa! “La señora Adarre no es ni mucho menos la persona más adecuada para el puesto de ama de llaves. La persona en la que yo estoy pensando para sustituir a la señora Arcos es usted, señora Villamil. La he propuesto en firme para el puesto de ama de llaves y doña Leocadia está de acuerdo”. Ahora la pregunta es: ¿aceptará Teresa el cargo? ¿Cuál será su reacción? ¿Y la de sus compañeros? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.