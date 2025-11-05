El viaje de Curro y Ángela en 'La Promesa': “Me aterra pensar que esto que siento no va a desaparecer nunca”

El inesperado, y muy necesario, viaje de despedida de Ángela y Curro no ha comenzado de la mejor manera. Son muchas emociones en poco tiempo y un futuro próximo que ninguno de los dos quiere. ¡Ojalá fuera posible evitarlo! A pesar de ello, la pareja ha conseguido evadirse de todo y aprovechar cada minuto juntos en una romántica escapada. ¡Te contamos todos los detalles!

La discusión de la pareja El futuro de Ángela cambia por momentos. Ahora, contraerá matrimonio con Beltrán para evitar pasar el resto de su vida junto a Lorenzo. En un principio, se mostró reticente. Sin embargo, no tuvo otra opción que aceptar. A cambio, ha pedido a su madre una última condición: dos días a solas con Curro. ¿Con qué objetivo? Necesita cerrar su relación con el lacayo. Leocadia ha terminado aceptando la inusual petición de su hija. Curro estaba totalmente ilusionado por este viaje con Ángela. ¿La razón? El lacayo tenía la esperanza de que fuera la única oportunidad de huir juntos de La Promesa. Sin embargo, sus deseos no se han cumplido… Ángela tiene muy claro que debe volver al palacio, así se lo ha prometido a su madre: “Necesito despedirme de ti. Le prometí a mi madre que no cometería ninguna locura y voy a cumplir mi palabra. No puedo permitir que, por mi culpa, ella y mis hermanos se conviertan en unos parias sociales. Les dejaría a los pies de los caballos si yo me fugara con un bastardo”. Curro no puede creer lo que Ángela acaba de decir y ha dado por terminada la conversación… 01.13 min La Promesa: La discusión de Ángela y Curro

La esperada reconciliación Después de lo ocurrido, Ángela no ha dudado en disculparse con Curro: “No sé qué me ha pasado. Tal vez ha sido la frustración de saber que estábamos perdiendo segundos de esta escapada por la que tanto he luchado. Te aseguro que no lo sentía. Te ruego que me perdones. En el fondo sé que no estás enfadado conmigo. Estás enfadado con el mundo porque te das cuenta de que lo nuestro se acaba y no puedes hacer nada para impedirlo”. Los dos sienten lo mismo, pero no tienen otra opción. Lo único que les queda es aprovechar cada segundo que les queda juntos… ¡Y así lo harán! 01.11 min La Promesa: Curro y Ángela se reconcilian

Echando la vista atrás La pareja está cumpliendo su promesa: aprovechar cada segundo de este viaje y dejarse llevar por sus sentimientos. “Me aterra pensar que esto que siento no va a desaparecer nunca. No sé si voy a ser capaz de sobrevivir al recuerdo de estos días”, confiesa Curro. Ángela considera que se lleva la peor parte: “Tengo que casarme con un completo desconocido… Sé que con el tiempo vas a encontrar a una mujer preciosa que va a hacerte muy feliz”. El problema es que ellos ya han encontrado el amor… La pareja ha echado la vista atrás recordando el momento en el que se conocieron. “Estaba convencido de que eras la típica estirada”, asegura Curro, entre risas. Ángela también pensó que el joven era altivo y maleducado. ¡Cuánto ha cambiado todo! Jamás podrían haberse imaginado todo lo que iba a pasar… 01.31 min La Promesa: Curro y Ángela recuerdan cómo se conocieron Sabemos que el destino de la pareja ya está escrito: tienen que separarse. Deberán seguir por caminos diferentes e intentando imaginar cómo habría sido una vida juntos... Pero, por el momento, nos quedamos en este romántico viaje de despedida lejos de ‘La Promesa’. ¡No nos perdemos los próximos capítulos de la ficción!