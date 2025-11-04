¿Quién es Madame Cocotte en 'La Promesa'? ¡Vota en nuestra encuesta!

¡Lope no deja de sorprendernos! Primero fue descubriéndose como la cocinera misteriosa en los primeros capítulos de La Promesa. Sus ideas innovadoras y frescas hicieron que fuera contratado como cocinero del palacio junto a Simona y Candela. Tras la decisión del nuevo mayordomo, el joven volvió a ser relegado a lacayo. Sin embargo, Lope no ha querido dejar de lado su verdadera pasión: la cocina. Por eso quiso seguir dedicándole pequeños momento haciendo ilustraciones de sus recetas. Una maravillosa idea para todos hasta que estas han aparecido en el periódico, y él no ha sido. ¿Quieres saber todo lo que se conoce sobre Madame Cocotte hasta ahora? ¡Te lo contamos!

Una nueva receta de Lope en el periódico Todo empezó haciéndoles un dibujo a las cocineras para que aprendieran mejor una de sus sofisticadas recetas. Pero que esa misma preparación apareciera en el periódico publicada con los mismos dibujos, ingredientes e indicaciones no gustaron nada a Lope. Mucho menos que estén bajo el nombre de una Madame Cocotte. Primero fueron las perdices al chocolate, luego el conejo en salsa de almendras. más tarde el lomo asado con manzanas, y ahora, el cordero con remolacha Lope comenta con Vera esta situación cuando Santos aparece con el periódico del día, y le pide leerlo. El hijo de Pellicer se niega a dárselo antes que a los señores, pero finalmente Vera le convence: "Yo puedo planchar el periódico, que sé que no te gusta nada, y mientras Lope le puede echar un vistazo". El trato le parece muy bueno al sirviente, que finalmente accede a dejárselo. Ahí estaba, una nueva receta de Madame Cocotte, en esta ocasión, cordero con remolacha y ahora ya sí que todos piensan que no puede ser casualidad.

¿Quién Madame Cocotte? A Lope todo esto le mosca mucho, pues al fin y al cabo son sus recetas y sus dibujos, y sabe que la ha tenido que copiar alguien de La Promesa. La pregunta que se hace Vera es quién pudo coger sus ilustraciones, llevarlas hasta el periódico y, además, conseguir que la publicasen. Esa es la pregunta que nos hacemos todos, menos Vera, que le dice a su novio que igual se trata de una casualidad, pero Lope es firme: "Me han copiado, es mi receta, con mis pasos y mis ingredientes. Es imposible tanta coincidencia". ¿Quién ha podido ser? Lo cierto es que para descubrir a Madame Cocotte hay varios sospechosos, empezando por Simona y Candela. "Estaban tan entusiasmadas que se las han enseñado a todo el mundo", le dice Vera a su pareja. Y es que todo el servicio ha podido ver las recetas de Lope, hasta el señor Ballesteros. La doncella de La Promesa pregunta a Lope si cree que ha podido ser él, pero el lacayo sospecha de todo el mundo, menos de Vera a la que ya preguntó. También ha interrogado a las cocineras, que le propusieron publicar un libro de recetas ilustradas, pero lo cierto es que puede ser cualquiera.