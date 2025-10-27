Leocadia, dispuesta a volver a matar en La Promesa por este motivo

Todos sabemos que a Leocadia no le cuesta mucho matar. Para ella es un acto que hace cada cierto tiempo, siempre que quiere conseguir algo que no está en su mano, y después de tres asesinatos -que nosotros conozcamos- parece que no le importaría repetirlo. Así se lo ha hecho saber a Curro. La mujer se ve capaz de volver a matar si no logra que Ángela se case con Beltrán. ¿Quieres descubrir a quién? ¡Te contamos todo lo que ha pasado en La Promesa!

La amenaza de Leocadia a Curro: "La mataría"

Leocadia se reúne de nuevo con Curro, lejos de la mirada de Ángela para que no les interrumpa. La mujer quiere que el lacayo le ponga al día respecto a la relación de Ángela y Beltrán. "¿Se están produciendo los avances que necesitamos?", le pregunta sin miramientos. El hijo bastardo del marqués no sabe muy bien que responder a la Figueroa, pues él no ha estado presente en los últimos encuentros entre los dos jóvenes: "Hasta donde yo sé, su hija y don Beltrán han tenido varios encuentros. Uno de ellos ha sido hace poco en la sala de música".

La nueva administradora de las tierras de La Promesa se interesa por la charla que su hija mantenía con el nuevo personaje, pero Curro no ha podido responder con exactitud al no haber estado presente, motivo que provoca el enfado de Leocadia: "Deberías estar. Te dije que hicieras todo lo posible por juntarlos". Sin embargo, el lacayo le explica que asumió que su labor era mucho más eficaz si él no estaba delante, aunque en realidad esa fue una idea de la propia Ángela. "¿A sí? ¿Sabes lo que eso significa, no?" se sorprende la madre de la joven al ver que su hija está haciendo todo lo posible por evitar la boda con el capitán de la Mata.

"Lo importante es que nuestros buenos propósitos parece que están llegando a buen puerto", añade Leocadia, que insiste a Curro por saber si cree que las cosas están fluyendo entre la posible pareja: "Sí, yo diría que sí. Me baso en que tienen intereses en común: el derecho, el estudio de las leyes, y que cada vez parece que se llevan mejor". Sin duda, unas razones que la mujer celebra.

Sin embargo, Curro quiere pedirle a Leocadia no participar tan activamente en el plan: "Es una situación muy incómoda, entienda que a los dos nos está costando mucho. Esto es muy doloroso para nosotros". Es entonces cuando la verdadera asesina de Jana amenaza con volver a matar si fuera necesario: "¿Cuándo vas a entender tú que no hay vosotros? Te lo voy a repetir por última vez, bastardo: como vuelvas a acercarte a mi hija te vas a enterar de lo que es tener problemas de verdad. No está a tu alcance y nunca lo estará. Antes de permitir que mi hija tuviera algo con un desgraciado como tú, la mataría".