Carmen y Dolores, los asesinatos de Leocadia en 'La Promesa' antes de Jana

Todos quedamos conmocionados después de conocer que Leocadia es la verdadera asesina de Jana. Tras meses de investigación por parte de Curro, al fin, los espectadores sabemos que fue ella quién disparó a la joven embarazada, y que añadió el veneno en la jarra de agua cuando la mujer de Manuel se estaba recuperando. En cambio, en las imágenes de cómo sucedió la muerte, Leocadia confiesa a Jana otros dos asesinatos que han pasado desapercibidos. ¿No te diste cuenta? ¡Vuelve a revivir el trágico momento y la revelación de la Figueroa en La Promesa!

Leocadia mató a doña Carmen... Todos pensábamos que doña Carmen había muerto por alguna enfermedad, pero ahora hemos descubierto que no fue así, y Leocadia tuvo mucho que ver. Así se lo dijo a Jana momentos antes de matarla: "Cruz me debe una vida y mi único objetivo es cobrármela. Tú solo has sido un mero peón en una batalla de reinas. Yo maté a la primera mujer de Alonso, a doña Carmen". Este primer asesinato fue por orden de Cruz. Enamorada con todas sus fuerzas del marqués, le pidió a su gran amiga que asesinara la primera esposa de don Alonso para que ella pudiera convertirse en la marquesa de Luján. Y Leocadia parece que cumplió con los deseos de la Ezquerdo por un motivo: "porque yo pensé que, una vez que ella se hiciera marquesa, yo también lo sería, pero eso no pasó".

… ¡y mandó asesinar a Dolores! Ella creía en todo lo que Cruz le decía, y pensaba que si ella era marquesa, la emparentaría con la aristocracia. De esta manera, jamás le faltaría de nada y conseguiría el ansiado título nobiliario que siempre ha querido. ·En cambio, ese no fue el único asesinato que cometió para complacer a su amiga. "Por eso, cuando supe que Alonso iba a tener un hijo de Dolores, la maté", le dice a Jana, confesándole así que ella mandó matar a su madre -recordemos que la voz de quien dispara a Dolores es la de un hombre, el mismo que llevaba el sello de La Promesa. Puede que la primera persona en la que pensó Jana como culpable de la muerte de su madre sea la correcta, pues don Juan estuvo involucrado también en el asesinato de Dolores: "Lo volví a hacer por Cruz. Convencí al barón de Linaja para que me ayudara y le di el bebé a Eugenia", termina diciéndoles Leocadia. Parece que al fin se desvelan algunos de los secretos más oscuros de La Promesa, aunque muchos se preguntan todavía si Dolores está realmente muerta. 07.20 min La Promesa: Leocadia, la verdadera asesina de Jana

Jana, la venganza de Leocadia contra Cruz Leocadia pensaba que al quitarle la vida a la amante del marqués, Cruz le daría el lugar que merecía, pero hizo todo lo contrario: "La muy ramera intentó matarme. Matarme a mí, a la única persona que lo había sacrificado todo por ella". Fue al señor Baeza a quien encargó tal cometido, pero el mayordomo no fue capaz de disparar, dejándola con vida. Por eso, Leocadia volvió a La Promesa años después, en busca de venganza, y se encontró con Jana, el regalo más inesperado que le ha dado la vida. "Tú eres mi venganza contra Cruz, Jana. Jamás pensé que tú me darías las llaves de este palacio. Me caes bien Jana, quiero que lo sepas, pero lamentablemente tu muerte es necesaria. Será Cruz quien pague con ella”, le dijo antes de dispararla y cobrarse así su venganza.