Los protagonistas del capítulo especial de 'La Promesa': “Ha sido un gran reto interpretativo”
- Hablamos con Xavi Lock, Guillermo Serrano y Marta Costa
El duelo que estábamos esperando: Curro y Lorenzo. Estos dos personajes se han enfrentado ferozmente en un capítulo especial de ‘La Promesa’. Verdades que salen a la luz, acusaciones, rabia contenida… Una entrega que ha terminado con una gran sorpresa: la repentina aparición de Ángela. ¡La joven ha terminado disparando al capitán de la Mata!
Hemos hablado con Xavi Lock, Guillermo Serrano y Marta Costa, actores que dan vida a Curro, Lorenzo y Ángela respectivamente, sobre este capítulo especial. ¿Cómo se han preparado para este momento? ¿Qué ha sido para ellos lo más complicado? Josep Cister, creador y productor ejecutivo de la serie; y Miguel Conde, director de la ficción, también nos han contado todo lo que hay detrás de esta entrega. ¡No te pierdas la entrevista completa en el vídeo que abre la noticia!
“El gato y el ratón”
El capítulo 724 se desarrolla íntegramente en la habitación secreta con dos personajes, Curro y Lorenzo; y la inesperada aparición de Ángela en las últimas secuencias. Es decir, tres personajes y un solo espacio. Esta entrega rompe totalmente con la estructura de la propia serie. “Uno de los grandes retos que tiene el capítulo, desde la escritura del guion por parte de Josep, es ser capaces de sostener casi una hora de contenido con dos personajes en el mismo decorado. Y yo creo que se sostiene perfectamente”, asegura Miguel Conde, director de ‘La Promesa’.
Hemos podido observar comportamientos de Curro y Lorenzo totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados. Ese era uno de los retos de esta entrega: “Josep nos dijo, claramente, que esto era un ejercicio para ver qué posibilidades tenían los personajes de ser lo más diferentes a los roles que han ejecutado durante 700 capítulos”, confiesa Guillermo Serrano.
La relación de Curro y Lorenzo no está pasando por su mejor momento, incluso podríamos decir que se trata del peor para ellos. Dentro de este contexto, este capítulo nos ha permitido disfrutar de un juego entre ambos: “Es un juego de dos personajes en una especie de gato y ratón dónde no sabes muy bien hasta el final del capítulo – con sorpresa incluida – quién es el gato y quién es el ratón”, confiesa Josep Cister.
Un reto interpretativo y técnico
Esta entrega especial de la ficción ha sido un auténtico reto tanto interpretativo como técnico. Por parte de los actores, aseguran que han tenido que prepararse tanto física como mentalmente. Así nos lo ha confesado Xavi: “En mi caso, necesitaba estar muy energético, que no se cayese nunca esa energía porque entonces la escena iba para abajo…”. Sin ninguna duda, los actores se han entregado totalmente.
Técnicamente, también ha sido un auténtico reto. Un espacio reducido para los actores y el equipo: “Había que generar situaciones de tensión, de movimientos, de planos, de arriesgar un poco más… Desde el principio, estaba claro que teníamos que hacer un capítulo especial también en cuanto a la narrativa visual. El reto está en cómo crearlo, pero, sobre todo, cómo ejecutarlo teniendo en cuenta que hemos tenido tomas de casi media hora sin cortar”, asegura Miguel Conde.
Sin ninguna duda, esta entrega marca un antes y un después en ‘La Promesa’, no solo respecto a las tramas de la ficción, sino técnicamente hablando. ¡Ya tienes disponible el capítulo completo en RTVE Play!
Los actores de La Promesa, en Open Play
Tras la emisión del capítulos los actores Guillermo Serrano, Xavi Lock y Marta Costa visitaron el plató de Open Play para hablar de cómo ha sido la grabación de este episodio. ¿No pudiste ver la entrevista en directo? ¡Aquí la tienes completa!
