El acercamiento de Adriano y Martina revoluciona ‘La Promesa’: ¡se han besado!
- ¿Descubrirá Jacobo todo lo ocurrido durante esta velada?
- Todo el contenido relacionado con La Promesa lo tienes disponible en RTVE Play
Adriano no ha dudado en apoyarse en Martina desde que Catalina se fue. La prometida de Jacobo, por su parte, tampoco se ha separado de él. Juntos están consiguiendo superar esa repentina marcha que sorprendió a toda la familia Luján. ¡Y parece que lo están consiguiendo! Han conectado tanto que ha ocurrido lo inevitable: ¡se han besado! Te dejamos todos los detalles de este momento de La Promesa.
El apoyo de Martina
La marcha de Catalina dejó totalmente desolado a Adriano. A su cargo quedaron sus dos hijos. ¿Cómo iba a superar ese abandono y, al mismo tiempo, cuidar a sus niños? Martina, que comprendía la complicada situación por la que estaba atravesando Adriano, no dudó en apoyarle en todo lo que fuera necesario.
Empezaron a compartir tiempo juntos y ese cambio en el comportamiento de Martina hizo enfadar a Jacobo. Este consideraba que su prometida le estaba dejando a un lado, no era su prioridad. Por su parte, Martina se siente totalmente incomprendida y no comparte la misma opinión que Jacobo. ¡Han sido muchas las discusiones que han protagonizado!
El agradecimiento de Adriano
Lo cierto es que Adriano y Martina, durante este tiempo, han logrado conocerse más, compartir tiempo juntos y parece que han conectado. Adriano quiere agradecer a Martina todo lo que está haciendo tanto por él como por sus hijos. Por ello, ha decidido invitarla a cenar a Luján, dejando a los niños al cuidado de María Fernández.
Desafortunadamente, una tormenta ha trastocado sus planes y Adriano y Martina han tenido que regresar al palacio, totalmente calados por la lluvia – decidieron ir andando hasta Luján -. No querían desaprovechar el momento y han decidido improvisar una velada junto al fuego. ¡Y ha resultado ser auténticamente reveladora!
Esta noche, se han propuesto disfrutar los dos de su amistad, de su compañía, sin hablar de los niños una sola noche. ¡Y así ha sido! Entre risas, sus miradas se han cruzado y de una forma totalmente diferente al resto de las ocasiones. Han conectado más de lo que pensaban y… ¡han terminado besándose!
¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Habrá aclarado Martina sus sentimientos con este acercamiento? ¿Se lo contarán a Jacobo? Tendremos que esperar a los próximos capítulos de La Promesa para descubrir cómo avanza esta trama.
La Promesa, de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play
La Promesa continúa imparable en las tardes de La 1. Una serie a la que cada vez se está enganchando más gente. Todo el mundo habla de ella. ¿Aún no la has visto? Tienes todos sus capítulos emitidos en RTVE Play. Y cada tarde, nuevo episodio a las 18:10 en La 1 y la plataforma de vídeo bajo demanda ¡No te la pierdas que las distintas tramas de la ficción se ponen muy interesantes!
Pero eso no es todo: ¿Quieres volver a ver tu serie favorita pero no sabes qué capítulo ponerte? Tienes disponible el canal de La Promesa en RTVE Play. Aquí, podrás revivir todos los momentos de la ficción gratis y a todas horas. ¡No lo pienses más!