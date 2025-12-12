La oferta de Manuel que podría evitar la boda de Ángela y Lorenzo en 'La Promesa'

Todos en palacio están en contra de la boda de Ángela y Lorenzo. La mayor parte de la familia Luján lo ha intentado todo para evitar este enlace. Sin embargo, todos los planes han terminado en fracaso. Manuel, en un último intento, ha ofrecido a Lorenzo una suculenta oferta a cambio de anular su boda con Ángela. ¿De qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

Los intentos de Leocadia y Curro Uno de los mayores secretos de La Promesa ha traído a Ángela hasta esta terrible e inesperada situación. El odio que Lorenzo tiene a Curro tampoco ayuda… Leocadia terminó aceptando el enlace entre su hija y el capitán de la Mata. Lo cierto es que, más tarde, intentó por todos los medios cancelar esta boda, incluso estuvo a punto de conseguir que su hija se convirtiera en la esposa de Beltrán – el amigo de Jacobo que se hospedó durante una temporada en palacio -. Sin embargo, todos sus planes terminaron en fracaso. Lorenzo arruina los planes de boda de Ángela y Beltrán en ‘La Promesa’ Andrea San Juan Curro también ha intentado paralizar este enlace. El lacayo está totalmente enamorado de Ángela y no puede soportar que se vaya a casar con el capitán de la Mata. Pero no es lo que más le preocupa: la tristeza que está invadiendo a la joven – lógicamente – está destrozándole a él también. El hijo del marqués llegó a secuestrar a Lorenzo en un nuevo intento de hacerle cambiar de opinión. Nuevamente, ese plan fracasó. Curro se enfrenta a Lorenzo en un capítulo sin precedentes en 'La Promesa' Cristina Barco, Andrea San Juan

La oferta de Manuel A pesar de todos los obstáculos, Curro no está dispuesto a rendirse y quiere agotar todas las opciones. Por ello, ha decidido dar un paso al frente y confesar a Manuel todos sus sentimientos por Ángela. El heredero del marquesado sabe lo que se sufre en esas circunstancias y va a hacer todo lo que esté en su mano por ayudar a su hermano. ¿El primer paso? Hablar directamente con Alonso. El marqués de Luján ha entendido la situación y se ha comprometido con su hijo a intentar paralizar la boda. Sin embargo, tras hablar tanto con el capitán de la Mata como con Leocadia, no ha obtenido los resultados que esperaba… ¿Qué más puede hacer Manuel? Tiene claro lo que Lorenzo busca – o eso piensa él – y está dispuesto a cualquier cosa. “Me propuse convencerlo de que cancele la boda con Ángela. Tal vez si escucha mi oferta no le parece tan imposible. Le doy el 25% de La Promesa si usted anula la boda con Ángela”, asegura a Lorenzo. ¿Aceptará el capitán de la Mata esta suculenta oferta? ¿Conseguirá Manuel su objetivo? ¿Será Ángela libre? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.