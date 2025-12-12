La oferta de Manuel que podría evitar la boda de Ángela y Lorenzo en 'La Promesa'
- ¿Aceptará el capitán de la Mata esta suculenta oferta?
- Todo el contenido relacionado con La Promesa lo tienes disponible en RTVE Play
Todos en palacio están en contra de la boda de Ángela y Lorenzo. La mayor parte de la familia Luján lo ha intentado todo para evitar este enlace. Sin embargo, todos los planes han terminado en fracaso. Manuel, en un último intento, ha ofrecido a Lorenzo una suculenta oferta a cambio de anular su boda con Ángela. ¿De qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!
Los intentos de Leocadia y Curro
Uno de los mayores secretos de La Promesa ha traído a Ángela hasta esta terrible e inesperada situación. El odio que Lorenzo tiene a Curro tampoco ayuda… Leocadia terminó aceptando el enlace entre su hija y el capitán de la Mata. Lo cierto es que, más tarde, intentó por todos los medios cancelar esta boda, incluso estuvo a punto de conseguir que su hija se convirtiera en la esposa de Beltrán – el amigo de Jacobo que se hospedó durante una temporada en palacio -. Sin embargo, todos sus planes terminaron en fracaso.
Curro también ha intentado paralizar este enlace. El lacayo está totalmente enamorado de Ángela y no puede soportar que se vaya a casar con el capitán de la Mata. Pero no es lo que más le preocupa: la tristeza que está invadiendo a la joven – lógicamente – está destrozándole a él también. El hijo del marqués llegó a secuestrar a Lorenzo en un nuevo intento de hacerle cambiar de opinión. Nuevamente, ese plan fracasó.
La oferta de Manuel
A pesar de todos los obstáculos, Curro no está dispuesto a rendirse y quiere agotar todas las opciones. Por ello, ha decidido dar un paso al frente y confesar a Manuel todos sus sentimientos por Ángela. El heredero del marquesado sabe lo que se sufre en esas circunstancias y va a hacer todo lo que esté en su mano por ayudar a su hermano.
¿El primer paso? Hablar directamente con Alonso. El marqués de Luján ha entendido la situación y se ha comprometido con su hijo a intentar paralizar la boda. Sin embargo, tras hablar tanto con el capitán de la Mata como con Leocadia, no ha obtenido los resultados que esperaba…
¿Qué más puede hacer Manuel? Tiene claro lo que Lorenzo busca – o eso piensa él – y está dispuesto a cualquier cosa. “Me propuse convencerlo de que cancele la boda con Ángela. Tal vez si escucha mi oferta no le parece tan imposible. Le doy el 25% de La Promesa si usted anula la boda con Ángela”, asegura a Lorenzo. ¿Aceptará el capitán de la Mata esta suculenta oferta? ¿Conseguirá Manuel su objetivo? ¿Será Ángela libre? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.
La Promesa, de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play
La Promesa continúa imparable en las tardes de La 1. Una serie a la que cada vez se está enganchando más gente. Todo el mundo habla de ella. ¿Aún no la has visto? Tienes todos sus capítulos emitidos en RTVE Play. Y cada tarde, nuevo episodio a las 18:10 en La 1 y la plataforma de vídeo bajo demanda ¡No te la pierdas que las distintas tramas de la ficción se ponen muy interesantes!
Pero eso no es todo: ¿Quieres volver a ver tu serie favorita pero no sabes qué capítulo ponerte? Tienes disponible el canal de La Promesa en RTVE Play. Aquí, podrás revivir todos los momentos de la ficción gratis y a todas horas. ¡No lo pienses más!