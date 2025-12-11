¿Posible ruptura en 'La Promesa'? Martina pide un tiempo a Jacobo

Martina y Jacobo no están pasando por su mejor momento. Desde la marcha de Catalina, Martina se ha volcado con Adriano y los niños. Su prometido entiende que quiera ayudar, pero considera que le ha dejado a un lado y se ha olvidado de sus planes de futuro. Ya son varias las discusiones que la pareja ha protagonizado. Esta vez, no han discutido, sino que han vivido la que podría ser la última conversación como prometidos. ¿Arreglará la distancia y el tiempo esta relación? ¡Te contamos cómo ha sido este momento!

Su mayor discusión La marcha de Catalina dejó a toda La Promesa destrozada – o a casi toda -. Martina decidió volcarse totalmente con Adriano y los niños. ¡Han sufrido mucho! En este intento por ayudar, Jacobo considera que su prometida le ha dejado a un lado. Lo que ha desatado una ola de discusiones entre la pareja. “No estoy en tu lista de prioridades”, recriminaba Jacobo a la joven. Esta ha intentado en todo momento hacerlo lo mejor posible, pero sus explicaciones no han convencido a Jacobo. Por ello, ha terminado siendo totalmente sincera con él: “Eres un caprichoso. Solo sabes exigir y yo ya no sé qué hacer para complacerte porque todo lo que hago, al parecer, lo hago mal. Tengo muchísimas cosas en la cabeza, igual que tú. En lugar de apoyarme, lo que haces es fustigarme e increparme porque solo ves lo que a ti te interesa. Es agotador, muy agotador. Siento que el mundo no gire alrededor de ti, pero es que no funciona así”. La mayor discusión de Martina y Jacobo en 'La Promesa': “Eres un caprichoso, solo sabes exigir” Andrea San Juan

¿La última conversación como prometidos? Los últimos días no han sido nada fáciles para la pareja. Jacobo, por su parte, asegura seguir sintiendo lo mismo por Martina. Ella, sin embargo, no lo tiene tan claro: “He estado toda la noche dándole vueltas a lo nuestro. No consigo aclararme. Ahora mismo me cuesta imaginar un futuro a tu lado, pero al mismo tiempo me pongo a temblar solo con pensar que te puedas alejar de mi”. El muchacho cree que es momento de visitar a sus padres. Esta vez, se marchará sin Martina. Entiende su situación, pero está llegando a un punto insostenible para él… Con lágrimas en los ojos, se ha despedido de la que, hasta ahora, es su prometida: “Sé que lo estás pasando muy mal y eso a mi me mata por dentro. Voy a rezar todos los días para que esto nos venga bien y ya hablaremos de esto cuando yo regrese”. Martina considera que la distancia y el tiempo serán de gran ayuda para aclarar sus sentimientos. ¿Estará en lo cierto? ¿Tendrá futuro esta relación o se romperá el compromiso? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.