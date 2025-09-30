¿Quién es realmente Enora y qué es lo que oculta? ¡Estas son las sospechas de Manuel en 'La Promesa'!

Enora llegó de la noche a la mañana a La Promesa y, desde el principio, se mostró muy interesada en trabajar con Manuel. Lo cierto es que, junto a Toño, forman un gran equipo. Sin embargo, todo ha empezado a cambiar desde que el heredero ha observado un comportamiento muy extraño en ella. No piensa quedarse con la duda y ha decidido investigar a la joven. Descubriendo así… ¡que nadie la conoce! ¿Quién es ella y qué esconde? Te contamos todo lo que sabemos.

Así empezaron las sospechas Manuel, Toño y Enora forman un gran equipo. A pesar de conocerse desde hace poco tiempo, han conseguido conectar bien profesionalmente y obtener buenos resultados en su trabajo. Sin embargo, todo cambió desde que el heredero empezó a sospechar de Enora. ¿Respecto a qué? Un día en el hangar, creyó ver en la carpeta de la joven uno de los planos del motor que hicieron para Pedro Farré – y claro que lo vio -. Sin embargo, la joven lo negó rotundamente ocultando la verdad al heredero. Desde ese momento, las alarmas se encendieron para Manuel y no dudó en vigilar a Enora en todo momento. ¡Y volvió a descubrir algo inusual! Vio a la muchacha esconderse documentos importantes en su abrigo, en vez de guardarlos a buen recaudo en la caja fuerte del hangar. Por supuesto, no dudó en comentar sus sospechas a Toño. Como esperábamos, el hijo de Simona está totalmente enamorado de Enora y no cree que sea capaz de hacer algo así.

Las explicaciones de Enora Manuel, convencido de lo que vio, decidió pedir explicaciones a Enora. ¿Cuál fue su respuesta? “Tienes razón, me llevé los últimos bocetos en los que habíamos estado trabajando. Cuando llego a casa me gusta seguir trabajando en ellos”. Asegura que lo único que hace es seguir trabajando por las noches. Estudia los planos, garabatea, busca soluciones… Manuel le ha pedido que descanse: “No quiero que te lleves más planos de este hangar ni que hagas doble jornada en casa”. ¿Se quedó tranquilo Manuel con esta respuesta? Lo cierto es que no.

El gran descubrimiento Las explicaciones de Enora no convencieron a Manuel y no ha dudado en investigar a la joven. ¡Y ha descubierto algo muy extraño! Así se lo ha contado a Toño: “Estoy intranquilo desde que la sorprendí haciendo cosas raras con los planos. Sé muy bien lo que dijo, pero aun así he querido investigar por mi cuenta”. El hijo se Simona no comparte la actuación de Manuel, pero ha seguido escuchando: “He estado visitando los alrededores, he hecho preguntas. Necesitaba contrastar lo que Enora nos está contando de su familia, de su vida, de su antiguo trabajo. Podría estar mintiéndonos o diciéndonos la verdad porque no he podido contrastar absolutamente nada. Nadie la conoce. Nadie la ha visto nunca y cuando pregunto por Enora, nadie sabe quién es. Y eso que no es un nombre muy común. Ni siquiera he podido localizar el taller de su padre que ahora regenta su tío. Nada. Enora es un fantasma”. Toño se ha quedado sin palabras al escuchar estas afirmaciones del heredero del marquesado. ¿Qué esconde Enora? ¿Por qué nadie sabe nada de ella? ¿Será peligrosa? ¿Por qué ha llegado a La Promesa? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.