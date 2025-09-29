Lorenzo muestra todas sus cartas a Curro: las palabras que han provocado sus lágrimas en 'La Promesa'

En La Promesa hemos sido testigos de muchos enfrentamientos entre Curro y el capitán de la Mata, pero, si no me falla la memoria, ninguno tan doloroso como este. Lorenzo ha mostrado todas sus cartas al lacayo del palacio, haciéndole saber que ya no busca deshacerse de él, si no verle sufrir. Unas palabras que han provocado las lágrimas del hijo bastardo del marqués, que no ha dudado en preparar un plan de huida con Ángela tras ese enfrentamiento. En cambio, la joven no huirá con él, pues su madre le ha avisado de las duras consecuencias que tendría para ella si llevara a acabo los planes que tienen y de los que es conocedora. ¿Te has perdido el agrio momento? ¡Te contamos todo lo que ha pasado!

Las palabras de Lorenzo que han destrozado a Curro En otras muchas ocasiones Lorenzo ha hecho llamar a Curro con la excusa de servirle y poder humillarle. Sin embargo, en esta ocasión, ha sido el lacayo el que ha ido a la biblioteca por su propia voluntad con la intención de hablar con el capitán de la Mata. "Quisiera pedirle, humildemente, que desista de casarse con Ángela. Sé que no tiene ningún interés romántico en ella. Sé que ni si quiera se siente atraído por ella, más bien, lo contrario". "¿A dónde quieres ir a parar?", le interrumpe el capitán, y es cuando Curro le explica sus sospechas: "Tengo la sensación de que si usted ha pedido la mano de Ángela, es porque cree que indirectamente me va a hacer daño a mí". Claro que Lorenzo sabe que ese sufrimiento no sería indirecto. "Creo que el dolor que vas a sentir es muy directo. Sé lo que hay entre vosotros. ¿Creías que podían engañarme?", termina confesando. Curro le pide perdón y le suplica que se olvide de Ángela: "Haré lo que usted ordene, lo que sea. Hasta marcharme de La Promesa si fuera necesario. Todo con tal de que usted se olvide de Ángela". Parece que el capitán va a aceptar el trato con tal de ver al que un día fue su hijo fuera de Luján como siempre ha querido, pero ahora sus planes son otros: "Durante mucho tiempo he intentado librarme de ti. Por las buenas, por las malas. Me he esforzado lo indecible, pero fracasé. Y te agradezco el ofrecimiento, pero creo que ya no quiero que te marches de este palacio. Creo que lo mejor es que sigas en La Promesa, que vivas aquí la vida entera. De ese modo, vas a ser un mero espectador de todo. Me voy a casar con Ángela, y mientras, tú, vas a pasar los días, las semanas, los meses, los años, viendo cómo el amor de tu vida, envejece a mi lado. Eso debe doler lo suyo". Estas palabras provocan las lágrimas de Curro. "Vaya, debes quererla mucho. Pues sufre como un perro", le dice el capitán. Ante estas palabras, el lacayo no es capaz de decir más y se marcha llorando, totalmente destrozado al conocer los verdaderos planes del capitán de la Mata.

Leocadia amenaza a Ángela Ángela se sorprendía al saber que su madre sabe de sus planes de huir con Curro. Es entonces cuando la joven recuerda el ruido que escucharon y Leocadia le confirma que sí, fue ella. Pero que lo peor no es que ella los haya descubierto, si no que Lorenzo también lo sabe. "Él lo sabe de mucho antes, por eso no tuve más remedio que concederle tu mano cuando él me la pidió". Leocadia le explica a su hija que todo esto se trata de un chantaje del capitán, y que ha amenazado con correr la voz de que está con un lacayo bastardo: "Tú quedarás marcada para siempre, y Curro será desterrado por el rey". Aún así, Ángela no comprende que el capitán quiera casarse con ella, pero Leocadia no tarda en hacerle saber los verdaderos planes de Lorenzo: "Tu matrimonio es el instrumento perfecto para hacer daño a Curro, su gran obsesión. Pero la cuestión es que puede arruinarte la vida, y si no haces lo que yo te diga, te la arruinará". Las lágrimas de Ángela empiezan a caer sobre las mejillas de Ángela, que le recuerda a su madre que cuando conoció a Curro no era lacayo, si no un hombre con título, como le gustaban a ella. 03.58 min La Promesa - La amenaza de Leocadia a Ángela si escapa con Curro "Te creía más lista hija, pero has cometido todos los errores que cabía cometer, y ahora te toca pagar por ello. No se te ocurra huir con ese lacayo, porque os voy a estar vigilando, día y noche si hace falta, para asegurarme de que no vais a ninguna parte", termina avisando Leocadia a su hija antes de marcharse y dar por zanjada la discusión.