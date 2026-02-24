Cristina Fernández, Margarita en 'La Promesa': “El personaje ha madurado en muchos aspectos”

Margarita regresó a La Promesa en un momento complicado – por el fallecimiento de la hermana del marqués – para ofrecer todo su apoyo tanto a Martina como al resto de la familia Luján. Gracias a ella, Lorenzo canceló su boda con Ángela. ¿La razón? Ella conoce el que puede ser el mayor secreto del capitán de la Mata: ¡tiene un hijo bastardo! Cristina Fernández, actriz que da vida a Margarita, nos cuenta cómo ha sido volver a meterse en la piel de este personaje. ¡No te pierdas la entrevista completa en el vídeo que abre la noticia!

La evolución de su personaje Cristina asegura que ha sido muy fácil volver a meterse en la piel de Margarita: “Creo que se ha construido un personaje muy redondo, con el que disfruté muchísimo y que fui haciéndolo muy mío. Regresas y es como si estuviera en tu propio cuerpo. Es fácil y emocionante al mismo tiempo”. Margarita es una gran luchadora y, en esta nueva etapa, no podría ser de otra forma: “Sigue siendo muy guerrera, pero lo hace desde un lugar más seguro y más sereno. Antes hacía mucha más fuerza y ahora viene desde otro lugar mucho más relajado”, confiesa. Este personaje siempre ha luchado por conseguir justicia y así seguirá siendo: “Lo bonito del personaje en este regreso es que ha madurado en muchos aspectos. No ha dejado de aprender”. Martina siempre ha sido y será el punto débil de Margarita. La actriz ha querido destacar la evolución en la relación entre madre e hija. Anteriormente, podía ser más egoísta. En esta segunda etapa, el personaje demuestra una mayor empatía. “Está educada en otro lugar. Cree que las cosas son de otra manera y es como si hubiera roto barreras”, nos asegura.

Leocadia y Lorenzo Los enfrentamientos entre Margarita y Leocadia han sido constantes en estos últimos capítulos. Y las actrices – tanto Cristina Fernández como Isabel Serrano – se han divertido mucho en estos rodajes: “Hemos hecho crecer esas secuencias. Trabajar con Isabel es un gusto”. Pero no ha sido el único enemigo de Margarita en La Promesa: se ha enfrentado duramente a Lorenzo. Toda la familia había intentado paralizar la boda de Ángela y el capitán, sin éxito. Por eso, la llegada de Margarita ha marcado un antes y un después en la ficción. Gracias a ella, la hija de Leocadia no tendrá que pasar el resto de su vida junto a Lorenzo: “Creo que Margarita ha sido capaz de encontrar la debilidad de Lorenzo por ese punto de serenidad y frialdad en el que se encuentra”. El objetivo de Cristina Fernández en esta segunda etapa en la ficción ha sido entender la empatía de Margarita respecto a su hija. La parte guerrera del personaje no ha cambiado, pero sí su relación con la familia y, principalmente, el entendimiento con su hija Martina. Margarita vuelve a marcharse del palacio de los Luján, pero no sabemos por cuánto tiempo. ¿Y si en su próximo regreso puede disfrutar de la felicidad plena de su hija? Así es cómo se podría imaginar la actriz la vuelta de su personaje a la ficción. Y ya sabemos que, en La Promesa, todo es posible. ¡Muy atentos a los próximos capítulos!