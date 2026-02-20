La sorprendente decisión de Jacobo que cambia los planes de Martina en 'La Promesa'
- Antes de partir, Jacobo ha tomado una decisión que ha sorprendido a todos en La Promesa
- Todos los contenidos relacionados con La Promesa los tienes en RTVE Play
La Promesa aún no ha superado la despedida de Martina de toda la familia Luján cuando Jacobo ha tomado una decisión que ha causado sorpresa tanto a los presentes como a los espectadores. La pareja tenía todo preparado para marcharse a Nueva York, la sobrina del marqués y Adriano nos habían dejado uno de los adiós más dolorosos de la serie, pero el cambio de opinión de última hora ha trastocado todos los planes del viaje. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado? ¡Te contamos todos los detalles!
Martina se despide de Adriano
El viaje a Nueva York está suponiendo un gran dolor para Martina, que no quiere alejarse de Andrés y Rafaella. "Si pudierais entender lo que sois para mí, la luz que me habéis dado. Cómo habéis hecho que mi vida sea distinta, sea mejor", le dice a los bebés sola en la habitación, hasta que llega Adriano, que observa el emotivo momento desde el pasillo y cómo les promete que encontrará la forma de verlos crecer: "Yo no tengo hijos, pero sé que no podría quererlos más de lo que os quiero a vosotros". El joven se emociona al escucha a la Luján, que aprovecha el momento para despedirse también de él: "Nos merecemos decirnos adiós a solas, ¿no?".
"Te deseo toda la suerte del mundo. Ya sabes que te estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Tú me rescataste en el peor momento de mi vida", comienza diciendo él, una frase que ella termina: "Y salí ganando. Gracias a que me dejaste estar aquí, y pude acercarme más a los niños y a ti de una forma tan distinta, tan verdadera que siento que eso formó un vínculo precioso y profundo entre los dos". Un vínculo que ahora hace todo mucho más difícil pero que a la vez ha hecho que todo merezca la pena.
Una dolorosa despedida que Martina quiere que se quede ahí: "Mañana no traigas a los niños cuando me vaya, porque si no, no podré marcharme".
Jacobo dice que no se marchan de La Promesa
Todos en La Promesa esperan a despedirse de Martina, porque preparados para decirle adiós no lo están ninguno. Ni si quiera ella que rompe a su palabra de no llorar. La joven se emociona nada más abrazar a su tío Alonso, al que echará mucho de menos. También de Ángela, que tras la marcha de Catalina se convirtió en uno de sus grandes apoyos en La Promesa. Pero cuando realmente Martina se rompe es al abrazar a Curro. Su historia es larga e igual de bonita. Entre ellos no han hecho falta las palabras porque con una mirada se lo han dicho todo.
El momento más duro ha sido al abrazar a Adriano y disimular ambos lo que sienten. "Buen viaje" es lo único que el yerno del marqués consigue decir a la mujer ama. Mientras, Jacobo se despide también de la familia con un agarrón de mano, pero al llegar a él, le dice lo que va a echarle de menos, y le da un gran abrazo.
Martina pide a su prometido marcharse cuanto antes, pues no aguanta más alargar el momento en el que cambiará su vida para siempre, pero Jacobo tenía preparada una última sorpresa. Justo cuando los lacayos se disponían a sacar el equipaje, emocionado, les pide que lo dejen: "Traed de vuelta todas las maletas que estén ya en la calesa. No puedo, no puedo hacer esto. Martina y yo nos quedamos", termina diciendo para alegría de don Alonso y sorpresa de la familia Luján y, especialmente, de Martina. ¿Qué ha podido suceder? ¡No te pierdas los próximos capítulos de la serie para descubrirlo!