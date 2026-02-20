La sorprendente decisión de Jacobo que cambia los planes de Martina en 'La Promesa'

La Promesa aún no ha superado la despedida de Martina de toda la familia Luján cuando Jacobo ha tomado una decisión que ha causado sorpresa tanto a los presentes como a los espectadores. La pareja tenía todo preparado para marcharse a Nueva York, la sobrina del marqués y Adriano nos habían dejado uno de los adiós más dolorosos de la serie, pero el cambio de opinión de última hora ha trastocado todos los planes del viaje. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado? ¡Te contamos todos los detalles!

Martina se despide de Adriano El viaje a Nueva York está suponiendo un gran dolor para Martina, que no quiere alejarse de Andrés y Rafaella. "Si pudierais entender lo que sois para mí, la luz que me habéis dado. Cómo habéis hecho que mi vida sea distinta, sea mejor", le dice a los bebés sola en la habitación, hasta que llega Adriano, que observa el emotivo momento desde el pasillo y cómo les promete que encontrará la forma de verlos crecer: "Yo no tengo hijos, pero sé que no podría quererlos más de lo que os quiero a vosotros". El joven se emociona al escucha a la Luján, que aprovecha el momento para despedirse también de él: "Nos merecemos decirnos adiós a solas, ¿no?". "Te deseo toda la suerte del mundo. Ya sabes que te estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Tú me rescataste en el peor momento de mi vida", comienza diciendo él, una frase que ella termina: "Y salí ganando. Gracias a que me dejaste estar aquí, y pude acercarme más a los niños y a ti de una forma tan distinta, tan verdadera que siento que eso formó un vínculo precioso y profundo entre los dos". Un vínculo que ahora hace todo mucho más difícil pero que a la vez ha hecho que todo merezca la pena. Una dolorosa despedida que Martina quiere que se quede ahí: "Mañana no traigas a los niños cuando me vaya, porque si no, no podré marcharme". 06.16 min La Promesa - Martina se despide de Adriano