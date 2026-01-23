Martina se declara a Adriano en 'La Promesa': "También te echo de menos a ti"

El beso de Martina y Adriano ha marcado un antes y un después en su relación. El joven, por su parte, sigue sintiendo por ella, pero no quiere forzar la situación. La muchacha, aunque ha intentado evitarlo, también tiene sentimientos hacia él... ¡Y se lo ha confesado! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La Promesa’.

El inesperado beso Martina no se ha separado de Adriano y los bebés desde la inesperada marcha de Catalina. El joven considera que está en deuda con ella y, para agradecer todo el apoyo, decidió dejar a sus hijos con María Fernández y salir a cenar con Martina fuera del palacio. Una tormenta estropeó sus planes, pero terminaron improvisando una cena junto al fuego. Risas, confesiones, miradas de complicidad… ¡y terminaron besándose! El acercamiento de Adriano y Martina revoluciona ‘La Promesa’: ¡se han besado! Andrea San Juan

Martina confiesa parte de la verdad a Jacobo Tras el beso, Martina cambió por completo su actitud con Adriano: no quería ni cruzarse con él por el palacio. Aunque no están pasando por su mejor momento, ella sigue prometida con Jacobo y se siente realmente culpable por lo sucedido. Finalmente, acabó confesando la verdad a su prometido: “Me he besado con otro hombre”. Lógicamente, Jacobo no daba crédito a lo sucedido. Ha intentado por todos los medios descubrir la identidad de ese hombre que robó un beso a su prometida – ya que Martina decidió no dar nombres -. ¡Incluso ha llegado a pedir ayuda a Adriano para descubrir la verdad! Por el momento, sigue siendo uno de los mayores secretos del palacio. La reacción de Jacobo a la infidelidad de Martina en ‘La Promesa’: “Me estoy volviendo loco” Andrea San Juan

“Te echo de menos” Lo cierto es que, desde ese beso, Martina no se ha mostrado de la misma forma con Jacobo – a pesar de haberlo intentado por todos los medios -. Sus sentimientos han cambiado y es algo que la muchacha no ha podido evitar. Finalmente, se ha acabado sincerando con Adriano: “Me preguntaste si solamente echaba de menos a los niños y la respuesta es que no. También te echo de menos a ti. Me di cuenta que quiero estar con ellos - los niños - porque los echo de menos, pero también quiero estar contigo”. Tras esta confesión, a Adriano no le salían las palabras: “Tengo el corazón en la garganta, ahora mismo”. Sus miradas se han cruzado y cuando estaban a punto de besarse… ¡Alonso y Ángela han irrumpido en la habitación! Ahora que ambos han confesado sus sentimientos, ¿lucharán por su amor? ¿Qué ocurrirá con Jacobo? ¿Descubrirá el resto de la familia Luján lo que está ocurriendo? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama.