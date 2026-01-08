Martina se sincera con Jacobo en 'La Promesa': “Me he besado con otro hombre”

El beso de Adriano y Martina ha marcado un antes y un después en la relación de la muchacha con Jacobo. Ese acercamiento ha despertado sentimientos en Martina totalmente inesperados. Está confundida y se siente muy insegura. Gracias a los consejos de Curro, ha conseguido armarse de valor y confesar la verdad a Jacobo: “Me he besado con otro hombre”. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de La Promesa!

El beso con Adriano La marcha de Catalina dejó a Adriano y los niños en una situación realmente complicada. Martina se volcó totalmente en el cuidado de los bebés y no ha dejado de apoyar a Adriano en todo momento. Los dos han compartido muchos momentos juntos desde entonces y, lo cierto, es que han congeniado muy bien. Más de lo que ninguno se podía llegar a imaginar. Adriano, se siente en deuda con Martina y, para agradecer todo lo que está haciendo por él y por sus hijos, decidió invitar a la muchacha a una cena fuera del palacio. Una tormenta estropeó los planes, aunque no del todo. Improvisaron una cena junto al fuego en La Promesa. Esta velada terminó de forma totalmente inesperada… ¡Adriano se lanzó a besar a Martina! Y lo cierto es que ella no rechazó ese acercamiento… El acercamiento de Adriano y Martina revoluciona ‘La Promesa’: ¡se han besado! Andrea San Juan

Los consejos de Curro Desde ese beso entre Martina y Adriano, la joven está realmente confusa. No consigue aclarar sus propios sentimientos y así se lo ha confesado a Curro. Él conoce perfectamente a la muchacha y sabe que algo no va bien… “Besé a otro hombre. Y ese beso ha desencadenado unos sentimientos que estaban encerrados”, ha revelado al lacayo. La joven considera que Jacobo no se merece esto: “Cuando empezamos vivimos una historia de amor preciosa. Estábamos en una nube de felicidad, pero después llegamos aquí a La Promesa y esa nube se fue disipando. Ese mundo dejó de existir. Yo me resistía a dejar de creer que Jacobo era el hombre de mi vida. Necesitaba seguir pensando que él era el elegido”. Ese beso con Adriano lo cambió todo para Martina. Se siente insegura y confundida. ¿Qué debe hacer? ¿Qué pretende? Curro le ha dado el mejor consejo: “No fue solo un beso. Fue mucho más que eso. Por como me hablas de ese hombre, parece que es muy importante para ti. Lucha por tu amor, por lo que quieres, pese a quien le pese y caiga quien caiga”. 01.23 min La Promesa: Martina confiesa a Curro su beso con otro hombre

La confesión Las palabras de Curro han hecho reflexionar a Martina y la joven, por fin, está dispuesta a revelar todo lo ocurrido a su prometido. Ha aprovechado que Jacobo estaba solo en una de las estancias de La Promesa y se ha armado de valor para hablar con él: “Me he besado con otro hombre”. La cara del muchacho lo dice todo… No se esperaba para nada esta revelación… ¿Cómo reaccionará? ¿Qué medidas tomará? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.