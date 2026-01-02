Curro reclama su lugar en 'La Promesa' y reivindica su amor por Ángela

La vuelta de Curro y Ángela a La Promesa ha comenzado con una amenaza del capitán de la Mata al que un día fue su hijo. Sin embargo, el marqués de Luján ha sacado las garras por su hijo bastardo, y ha defendido que lo importante es que volvía a estar de regreso. Claro que, la pareja llega con la decisión de su luchar por su amor y, especialmente, Curro con la determinación de dejar de ser un lacayo para ser uno más de la familia Luján. ¿Quieres ver cómo han sido estos dos tensos momentos? ¡Te contamos todos los detalles!

02.21 min La Promesa - El reencuentro entre Curro, Ángela, Alonso, Leocadia y Lorenzo

"Estamos enamorados, y vamos a seguir con nuestra relación" Curro, Ángela, Alonso y Leocadia se han metido en la salita para tener más intimidad lejos del capitán de la Mata. La pareja agradece al marqués y la Figueroa que hayan accedido a tener esta conversación en la que la premisa es clara: "Si hemos vuelto a La Promesa no es para que todo siga como estaba", dice Curro. Leocadia, alterada al escuchar lo que ha dicho el lacayo, bufa y le pregunta si todavía se considera en posición de negociar. El qué sí se ve en esa posición parece ser el marqués, que conciliador, le pide a la señora escuchar primero lo que tiene que contar la pareja para después tomar las acciones pertinentes. "Ni Ángela ni yo deseamos empezar esta nueva andadura con mentiras, apariencias y disimulos. Y, por el aprecio que les tenemos, queremos que sean los primeros en enterarse", continúa diciendo el hijo de don Alonso: "Estamos enamorados, y vamos a seguir adelante con nuestra relación". La noticia impacta duramente en el marqués y Leocadia, que se niega en rotundo a ello: "Hija mía, tanto tiempo de enfermedad te está nublando el juicio. Que tú entables relaciones con un criado está fuera de cualquier negociación". Claro, que Curro se mantiene firme añadiendo que no están negociando, si no que es una realidad. Leocadia reprocha al joven su osadía, y pregunta a su hija si en algún momento se han parado a pensar qué pasará cuando se haga pública su relación. Alonso, por su parte, es claro con su hijo: "Curro, tú sabes que nuestra relación con la Corte en Madrid pende de un hilo". "Ya lo hemos hablado entre nosotros y no vamos a permitir que algunos nobles que ni nos conocen y viven a kilómetros de aquí prohíban nuestro amor", responde el joven, provocando la risa de Leocadia, preocupada por dónde quedará ese amor cuando todos les den la espalda. Curro, seguro de sí mismo, afirma que no tiene miedo a trabajar, y que ganará dignamente un salario que les permita vivir juntos. Pero Leocadia cambia el foco a otro problema: Lorenzo. "¿Y has pensado en todo lo que eso supone respecto a Lorenzo? Por el momento tú sigues comprometida con él", le pregunta a su hija, que le da igual la situación, pues no piensa cumplir con ese compromiso. "Iremos con la verdad por delante. Fueron las mentiras las que casi terminan en un desenlace irreversible. No tenemos miedo", continúa reivindicándose Curro, sin embargo, la tensa situación y el largo viaje provoca el cansancio de Ángela, aún no del todo recuperada. "Ya hablaremos con más calma", dice el marqués muy serio, y queriendo ser claro con la pareja: "Vuestra relación supone un problema y Lorenzo una amenaza, hay que obrar con cautela en este asunto, arreglando las cosas de dentro hacia afuera. ¿Entendido?". 03.45 min La Promesa - Curro y Ángela reivindican su amor