¡Ángela está viva! Así comienza la nueva temporada de 'La Promesa'

El final de la cuarta temporada de La Promesa nos dejó a todos con el corazón en un puño tras ver a Ángela inconsciente tirada en el suelo de su habitación. La joven no podía aceptar el futuro que le habían impuesto y prefería acabar con ese dolor de la peor forma… En el inicio de la quinta temporada de la ficción, el palacio se veía totalmente diferente. La melancolía inundaba sus estancias y todo parecía indicar que Ángela había conseguido su objetivo. Afortunadamente no ha sido así: ¡Ángela está viva! Te contamos todos los detalles sobre este momento de La Promesa.

Ángela intenta huir El futuro impuesto a Ángela estaba acabando con la joven… Su estado de salud empeoraba por momentos. Y es que todos los intentos de la familia Luján para paralizar el enlace habían caído en saco roto… ¡Era imposible cancelar esa boda! La hija de Leocadia era totalmente consciente de ello. Por eso, decidió tomar la peor decisión de todas. Tras escribir una carta de despedida a Curro y decidió terminar con todo el bote de la medicación recetada por el médico… Afortunadamente, el destino quiso que la joven se salvara. Cuando Curro recibió la carta, tan solo necesitó un instante para saber que algo iba mal, que era una carta de despedida real. Corrió a la habitación de la joven y… ¡ya estaba tirada en el suelo inconsciente! La despedida más dolorosa de 'La Promesa': Curro encuentra a Ángela inconsciente Andrea San Juan

Curro consigue salvar a Ángela Si Pía hubiese entregado la carta de Ángela a Curro unos minutos más tarde, el lacayo no hubiera llegado a tiempo. Afortunadamente, consiguió salvar la vida de la muchacha. “No me quiero imaginar qué hubiera ocurrido si no hubiera descubierto que no te estabas despidiendo de mi por la boda, sino que te estabas despidiendo de la vida en general. Menos mal que llegué a tiempo para hacerte vomitar ese medicamento. Gracias a eso, no te fuiste para siempre. Pero ahora estás bien, todo ha merecido la pena, aunque solo sea por los momentos que te despiertas y me sonríes. Aquí nadie podrá hacerte daño. No quiero que te pase lo que le pasó a mi hermana Jana”, confiesa Curro. El lacayo ha decidido poner distancia. No se fía de nadie en palacio y no está dispuesto a renunciar, una vez más, a su amor por la joven. Ángela aún está muy débil después de lo ocurrido y tiene que continuar medicándose, pero lo importante es que está viva y Curro está cuidando de ella. ¿Cuánto tiempo pasarán lejos de La Promesa? ¿Qué será de su historia de amor? No podrán seguir escondidos y aislados por mucho tiempo… ¡Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza la trama!