Curro, roto de dolor; Manuel, en guerra con Leocadia: así será la quinta temporada de ‘La Promesa’

Curro, totalmente cegado por el dolor; Manuel declara la guerra a Leocadia; Margarita regresa tras el trágico suceso; Martina se sincera de una vez por todas con Jacobo; Carlo descubre el embarazo de María Fernández; la situación en el servicio es insostenible… ¡Te contamos todo lo que sabemos de la quinta temporada de ‘La Promesa’! No te pierdas el estreno, el miércoles 24 de diciembre, a partir de las 18:35h en La 1 y RTVE Play.

Un final de temporada convulso A pesar de todos los intentos por paralizarla, la boda de Lorenzo y Ángela es inminente. El capitán y el resto de la familia esperan en la iglesia la llegada de la joven. Sin embargo, su tardanza empieza a crear cierta inquietud… Lo que nadie sabe es que Ángela ha escrito una carta de despedida a Curro la noche antes de la boda. Cuando el lacayo la recibe, sabe perfectamente que algo va mal. No se lo piensa ni un segundo y corre a la habitación de la muchacha. Y allí está ella, inconsciente tras haber ingerido todo el bote de la medicación recetada por el médico… ¡Curro se rompe en mil pedazos!

Curro, cegado por el dolor En el inicio de la quinta temporada, un salto temporal nos lleva a un palacio de los Luján totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Estancias vacías, bandera a media asta, trajes negros… La melancolía inunda La Promesa tras los últimos acontecimientos. La familia Luján está totalmente destrozada, pero sobre todo Curro. El lacayo no se encuentra en palacio. Parece haber huido del lugar en el que ocurrió todo. El lugar en el que encontró inconsciente a la mujer de su vida. Su actitud cambia por completo. Ahora, está totalmente cegado por el dolor. ¿Logrará superarlo o se dejará llevar por la desesperación?

Manuel declara la guerra a Leocadia En estos tiempos tan difíciles, el heredero del marquesado no dudará en apoyar incondicionalmente a Curro. Pase lo que pase, no dejará a su hermano caer. En esta quinta temporada, veremos a un Manuel decidido, con las ideas claras. Más aún, tras un gran descubrimiento: Leocadia lo orquestó todo para que el duque de Carvajal y Cifuentes tuviera acceso a las mejoras que realizaban en el hangar. De esta forma, compraba la empresa de don Luis y podía sacar beneficio de ello. La guerra entre Manuel y Leocadia será más fuerte que nunca: “Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para echarla de aquí”, asegura él con contundencia. La pregunta es: ¿quién saldrá victorioso de esta guerra?

El regreso de Margarita Manuel no es el único enemigo que Leocadia tiene en La Promesa esta quinta temporada: Margarita regresa al palacio con más fuerza que nunca. La madre de Martina no puede dejar a su hija sola en estos terribles momentos y decide regresar a La Promesa. Aquí se reencuentra con Leocadia, con la que parece no estar dispuesta ni a compartir el mismo techo. “Odio lo que eres y lo que representas. Nunca conseguirás estar a la altura de Cruz”, asegura.

Martina se sincera con Jacobo El beso que se dieron Adriano y Martina trae de cabeza a esta última. Si ya no estaba segura de sus sentimientos hacia Jacobo, ese beso terminó por confundirla aún más. Tras pensarlo mucho, decide ser valiente y afrontar lo sucedido: ¡confiesa a Jacobo toda la verdad! Y parece que la reacción del muchacho, lógicamente, es de absoluto enfado y desconcierto… ¿Se romperá esta relación para siempre? ¿En qué plano queda Adriano en toda esta historia?