Disfruta de los capítulos del 739 al 743 de 'La Promesa': Curro huye de palacio con Ángela

Capítulo 739 del lunes 22 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 739 Lorenzo accede a anular la boda con Ángela a cambio de un acuerdo con Alonso, pero al ver la felicidad de Curro, rompe el acuerdo.... Ver ahora Martina decide continuar su relación con Jacobo movida por la culpa. Adriano la felicita por la reconciliación con su prometido, sin saber que ella está rota por dentro. Ángela soporta la prueba del vestido bajo la mirada silenciosa de Curro, quien queda devastado tras verla. Toño confronta a Enora por su engaño y se siente incapaz de volver a confiar en ella. Tras el vahído, María Fernández es apartada de la atención de la boda por precaución. Petra advierte a Teresa sobre su cercanía con Cristóbal, pero luego la defiende ante el personal. También sospecha que María Fernández podría estar embarazada. Lorenzo accede a anular la boda con Ángela a cambio de un acuerdo con Alonso, pero al ver la felicidad de Curro, se retracta violentamente y rompe el trato. Finalmente, el detective contratado por Leocadia llega con novedades sobre la Condesa de Campos y Luján. La Promesa: El detective llega con noticias de Catalina

Capítulo 740 del martes 23 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 740 El día de la boda, cuando Leocadia, Alonso y Lorenzo notan la ausencia de la novia, Curro recibe la carta de Ángela y corre a buscarla.... Ver ahora Adriano se queda totalmente impactado tras escuchar las noticias que trae el detective: una inesperada historia sobre la situación actual de Catalina. Lo que él no sabe es que todo es invención de Cristóbal… Enora y Toño confrontan el daño a su relación y ella admite que está confusa sobre sus sentimientos. Adriano, por su parte, le confiesa a Martina que su beso fue sincero. Ángela escribe una carta de despedida para Curro la noche antes de su boda, mientras él llora recordando su amor. El día del enlace, cuando Leocadia, Alonso y Lorenzo notan la ausencia de la novia, Curro recibe la carta de Ángela y corre a buscarla. La encuentra inconsciente en su habitación, tras haber ingerido el contenido del potente medicamento. La Promesa: La ausencia de Ángela en su propia boda altera a Lorenzo

Avance del capítulo especial del miércoles 24 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 741 Curro, que parece ido, vive ahora en una cabaña, lejos de La Promesa.... Ver ahora Ha pasado un tiempo y La Promesa se ve muy diferente. La familia Luján ha sufrido un duro golpe. La melancolía inunda cada rincón del palacio tras lo sucedido. Ángela no se presentó al enlace. Curro encontró a la joven tirada en el suelo de su habitación, tras haber acabado con todo el bote de la medicación que le había recetado el médico… Margarita, tras descubrir lo ocurrido, no ha dudado en regresar al palacio y apoyar tanto a su hija como a todos los Luján. El enfrentamiento de Margarita y Leocadia no ha tardado en llegar. A pesar de la petición de Alonso, la madre de Martina se niega a hospedarse bajo el mismo techo que la señora de Figueroa. Manuel ha descubierto algo muy importante relacionado con la madre de Ángela: ella lo orquestó todo para que el duque de Carvajal y Cifuentes tuviera acceso a las mejoras que realizaban en el hangar. De esta forma, compraba la empresa de don Luis y podía sacar beneficio de ello. Y no se va a quedar de brazos cruzados: ¡declara la guerra a Leocadia! La Promesa: Margarita regresa al palacio tras lo sucedido La promesa La Promesa - Temporada 5 - Episodio 742 Ante la quejas, Cristóbal sugiere a Teresa que cuente a sus compañeros la verdad de lo que pasó…... Ver ahora Martina y Adriano siguen sin hablar del beso que se dieron. Sin embargo, esta comenta con Jacobo, que todavía sigue siendo su prometido, que su madre no ve con buenos ojos la relación que tiene con Leocadia. En la zona de servicio, la situación es insostenible. María Fernández continúa ocultando su embarazo, pero… ¿por cuánto tiempo? La tensión no para de crecer por la falta de personal. Ante las protestas, Teresa lo comenta con Cristóbal. Lo cierto es que Villamil, últimamente solo recibe quejas por parte de sus compañeras. La relación de Vera y Teresa se ha roto definitivamente. Cristóbal aconseja al ama de llaves contar a sus compañeros la verdad de lo que pasó. Sin embargo, ella se niega a hacerlo. ¿De qué verdad están hablando? La Promesa: Curro, totalmente devastado tras lo sucedido

Jueves 25 de diciembre El jueves 25 de diciembre no se emitirá nuevo capítulo de La Promesa. ¡Feliz Navidad!