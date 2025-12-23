La despedida más dolorosa de 'La Promesa': Curro encuentra a Ángela inconsciente

La boda de Ángela y Lorenzo puede ser el enlace que más personas han intentado evitar en el palacio de los Luján. Todos y cada uno de ellos, sin éxito. El estado de salud de Ángela ha ido empeorando a medida que el temido día se acercaba. Hasta un punto totalmente inesperado para todos: la hija de Leocadia ha escrito una dolorosa carta de despedida para Curro, se ha encerrado en su habitación y ha terminado con el bote de pastillas recetado por el médico… ¡El lacayo se ha encontrado a su gran amor inconsciente! Así ha sido este momento de ‘La Promesa:

La carta de despedida Todos en la familia Luján han intentado paralizar el enlace de Lorenzo y Ángela. Manuel y Alonso han llegado incluso a puntos inimaginables: han ofrecido el 25% de La Promesa al capitán de la Mata. Parecía que la oferta del marqués de Luján había surtido efecto e iban a conseguir el objetivo que llevaban persiguiendo hace mucho tiempo. Sin embargo, el deseo de Lorenzo de hacer sufrir a Curro está por encima de cualquier cosa. Al ver la expresión de alegría con la que el lacayo recibía la noticia, Lorenzo ha terminado rechazando la suculenta oferta de Alonso. Después de eso, Ángela ha perdido la poca esperanza que le quedaba… Mientras en palacio preparan su enlace, ella, adormilada por las pastillas que le ha recetado el médico, solo se deja llevar. Como si nada dependiera de ella, como si solo hubiera un camino… La hija de Leocadia, encerrada en su habitación, ha sentido la necesidad de escribir una carta de despedida a Curro. En ella, ha recordado todos y cada uno de los momentos que han compartido: “Ahora que todo está a punto de acabar, quiero pasar estas últimas horas pensando en ti. Recordarte y eso me gusta. Tu recuerdo siempre me consuela”. 00.58 min La Promesa: Ángela escribe una carta de despedida a Curro

El fatídico momento Parte de la familia Luján ya espera en la iglesia la llegada de la joven. Sin embargo, su tardanza no ha pasado desapercibida para nadie. ¿Qué ocurre? En palacio, Ángela ha entregado la carta a Pía para que fuese ella quien se la hiciese llegar a Curro. Y así ha sido. Cuando el lacayo ha leído la carta, su cara se ha transformado por completo: “Es una carta de despedida de verdad. Algo va mal. Algo va muy mal”. Solo ha necesitado un solo instante para darse cuenta de lo que Ángela pretendía… Sin pensarlo, ha corrido a la habitación de la joven deseando estar equivocado, pero no ha sido así… ¡La hija de Leocadia está inconsciente en el suelo! Y ha acabado con toda la medicación… Curro se ha roto en mil pedazos…