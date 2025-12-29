¿Cómo consiguió Curro salvar la vida de Ángela en 'La Promesa'?

Días después, aún seguimos consternados por la decisión de Ángela de quitarse la vida. La joven, atrapada en un callejón que solo conducía a su boda con el capitán de la Mata, decidió tomarse todo el bote de medicamento. Sin embargo, Curro logró darse cuenta que su carta de despedida no era solo de él, si no algo mucho más grave. Así, el joven llegó a tiempo para hacerle vomitar todo y salvarle la vida.

Tiempo después, los dos jóvenes viven en una cabaña, alejados de los Luján, pues Curro no permite a nadie acercarse hasta allí. Pero Ángela, con problemas de memoria quiere que le cuente cómo sucedió todo el día de su boda, y cómo llegaron hasta la cabaña de pastores.

Ángela quiere recordar ese día Angela le dice a Curro que del día de su “boda” apenas recuerda nada, está todo borroso. Algo que para el joven es casi mejor porque fue un día triste. En cambio, la hija de Leocadia no quiere olvidar se día en el que tomó una decisión muy importante. "Quería escapar, y no sabía cómo. Pero anda, cuéntame otra vez qué pasó", le pide a su pareja, que no quiere volver a vivir esos momentos tan angustiosos. Ángela insiste y finalmente Curro suspira resignado, decidido a recordar todo lo que pasó. "Está bien. Yo estaba en mi habitación cuando llegó doña Pía y me entregó la carta de despedida que tú me habías escrito, y entonces lo entendí todo. Sentí que le estabas diciendo adiós al mundo, no sólo a mí", comienza explicándole a una Ángela que continúa la conversación añadiendo que entonces decidió ir a buscarla: "Corrí como un loco hasta tu habitación y te encontré en el suelo… Y vi el frasco de medicina en tu mano. Pensé que estabas muerta", dice impresionado todavía al recordarlo.