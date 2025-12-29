¿Cómo consiguió Curro salvar la vida de Ángela en 'La Promesa'?
- Curro revela a Ángela cómo logró que expulsara el medicamento y se la llevó a la cabaña
- Todos los contenidos relacionados con La Promesa los tienes en RTVE Play
Días después, aún seguimos consternados por la decisión de Ángela de quitarse la vida. La joven, atrapada en un callejón que solo conducía a su boda con el capitán de la Mata, decidió tomarse todo el bote de medicamento. Sin embargo, Curro logró darse cuenta que su carta de despedida no era solo de él, si no algo mucho más grave. Así, el joven llegó a tiempo para hacerle vomitar todo y salvarle la vida.
Tiempo después, los dos jóvenes viven en una cabaña, alejados de los Luján, pues Curro no permite a nadie acercarse hasta allí. Pero Ángela, con problemas de memoria quiere que le cuente cómo sucedió todo el día de su boda, y cómo llegaron hasta la cabaña de pastores.
Ángela quiere recordar ese día
Angela le dice a Curro que del día de su “boda” apenas recuerda nada, está todo borroso. Algo que para el joven es casi mejor porque fue un día triste. En cambio, la hija de Leocadia no quiere olvidar se día en el que tomó una decisión muy importante. "Quería escapar, y no sabía cómo. Pero anda, cuéntame otra vez qué pasó", le pide a su pareja, que no quiere volver a vivir esos momentos tan angustiosos. Ángela insiste y finalmente Curro suspira resignado, decidido a recordar todo lo que pasó.
"Está bien. Yo estaba en mi habitación cuando llegó doña Pía y me entregó la carta de despedida que tú me habías escrito, y entonces lo entendí todo. Sentí que le estabas diciendo adiós al mundo, no sólo a mí", comienza explicándole a una Ángela que continúa la conversación añadiendo que entonces decidió ir a buscarla: "Corrí como un loco hasta tu habitación y te encontré en el suelo… Y vi el frasco de medicina en tu mano. Pensé que estabas muerta", dice impresionado todavía al recordarlo.
Así consiguió salvar la vida de Ángela
Pero por suerte, Ángela no estaba muerta y Curro se dio cuenta para salvarle la vida: "Primero probé a despertarte: te zarandeé, te di hasta unas bofetadas que no sirvieron para nada. Así que decidí meterte los dedos en la boca, para provocarte el vómito". Y lo logró. Después, el lacayo recuerda que comenzó a llegar gente y se tuvo que ir. "Al poco, vino el médico y comenzó a examinarte, mientras los demás esperábamos fuera su diagnóstico, angustiados", continúa explicándole a una Ángela que apenada, siente que su novio tuviera que pasarlo tan mal.
"No sabía si ibas a salir adelante, pasaron muchas horas hasta que el médico dijo que vivirías, siempre que tuvieses los cuidados necesarios", le dice el joven y fue entonces cuando decidió que él podría darle esos cuidados en la cabaña. Curro explica que no lo dudó un instante, y narra cómo se la llevó de La Promesa: "Esperé a que se hiciera de noche para cargarte sobre mis hombros y te traje a caballo hasta aquí. No estaba dispuesto a permitir que alguien en esa casa pudiera hacerte lo mismo que el capitán le hizo a Jana".
Ángela mira a Curro agradecida por haberle salvado la vida. "No sé si alguien allí hubiera intentado hacerme daño. Pero sí sé que me alegro de estar aquí, contigo", le dice antes de coger su mano y besarla.
Los dos se miran enamorados. Saben que los últimos días que han vivido son muy importantes en su relación. Curro salvó la vida de Ángela, y ahora la protege incluso de su propia familia. No se fía de nadie en La Promesa, pero la joven sabe que algún día tendrán que volver. ¿Conseguirá convencerle? ¡No te pierdas los próximos capítulos de la serie!