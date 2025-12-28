Disfruta de los capítulos del 744 al 748 de 'La Promesa': Curro y Ángela regresan reclamando su derecho a ser felices

La nueva temporada de la ficción ha traído muchos cambios a palacio: Curro y Ángela se han marchado lejos. El lacayo tomó esta decisión tras encontrar a la joven inconsciente en su habitación el día de su boda con Lorenzo. El resto de la familia intenta hacer entrar en razón a Curro, pero no es fácil… ¡ya no se fía de nadie!

En el servicio, la situación es insostenible. Los compañeros le han declarado la guerra a Teresa. La nueva ama de llaves no está pasando por su mejor momento… ¿Aguantará mucho más tiempo esta situación? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 744 del lunes 29 de diciembre La promesa Enora le dice a Manuel que, aunque no quiera romper el contrato con don Luis, pueden trabajar con otras empresas. Margarita y Adriano tienen un acercamiento: ella le cuenta lo bonita que era su hija de bebé. Martina pospone una reunión para ir al teatro con Jacobo, quien se muestra contento de que su prometida le dedique tanto tiempo. Saltándose la jerarquía, Teresa recrimina a Cristóbal que haya mandado a Vera la tarea de limpiar las ventanas del torreón sin ayuda. María Fernández confiesa a Pía que no quiere revelar a Carlo que es el padre del hijo que espera. Pía se lo explica a Samuel, que pide a Cristóbal que contrate al muchacho como nuevo lacayo. Alonso visita a Curro, quien dispara contra su propio padre...

Capítulo 745 del martes 30 de diciembre La promesa Samuel asegura a Petra que, más pronto que tarde, se verá obligado a cerrar el refugio por falta de recursos. Las cocineras animan a Toño a contarle sus preocupaciones a Enora. El hijo de Simona confiesa a la muchacha su temor de que su tío no lo acepte. Cristóbal contrata a Carlo, pero establece que trabajará bajo la supervisión de Santos. María Fernández se sorprende al verlo de nuevo en La Promesa. ¿Terminará confesando la verdad? Martina insta a su prometido a hacer más planes. Jacobo, por su parte, pregunta a Adriano si sabe el motivo de la hiperactividad de Martina. Adriano lo intuye, pero, no se lo puede decir... Margarita pregunta a su hija por qué aún no se ha casado con Jacobo. ¿Contará la verdad a su madre? También muestra su preocupación por la deriva del marqués con Leocadia y Alonso lo escucha. Manuel visita de nuevo a Curro y promete que no se va a detener: si su hermano quiere evitar que se acerque, esta vez tendrá que matarlo.

Capítulo especial del miércoles 31 de diciembre La promesa A pesar de las advertencias de Curro, Manuel avanza hacia su hermano, que le apunta con la escopeta. Finalmente, consigue llegar hasta él y abrazarlo con desesperación. Martina miente a Margarita: contesta que ella y Jacobo no han contraído matrimonio aún porque se lo están tomando con calma. En cambio, su futuro yerno asegura que, si por él fuera, se casaba con Martina de inmediato. Toño expone a Manuel su temor a que el tío de Enora no lo acepte por sus orígenes humildes. La joven, por su parte, tiene miedo de que el duque de Carvajal y Cifuentes se enfade por la maniobra de licenciar el motor a otras empresas. Las cocineras mienten a Carlo sobre los motivos de la cancelación de la boda de Ángela y Lorenzo. El muchacho lo comenta a María Fernández, que le quita hierro al asunto. Teresa pide a Cristóbal que deje de amenazar al servicio con el despido. Samuel confiesa que fue él quien recomendó a Carlo. María se sorprende, ¿es que ya no siente nada por ella? Él, por su parte, intenta convencer a la doncella para darle una oportunidad a Carlo como padre de su hijo. La muchacha, finalmente, decide sincerarse con él y revelar que fue Samuel quien intercedió para que lo contrataran. Pía admite que sigue triste por el disparo de Curro... Candela cree que lo mejor que puede hacer el muchacho es escaparse con Ángela lejos. Alonso ruega a Manuel que no salpique la sangre en su guerra contra Leocadia. La señora de Figueroa intenta firmar una tregua con Margarita, pero ella le recrimina que es patética imitando a Cruz. Martina quiere darle relevo a Adriano con los niños, pero él prefiere quedarse. Algo se ha roto entre ellos... Tras una temporada lejos del palacio, Curro y Ángela han tenido tiempo para reflexionar. Finalmente, han decidido volver a La Promesa. Y lo hacen con más fuerza que nunca: ¡reclaman su derecho a ser felices!

Jueves 1 de enero El jueves 1 de enero no se emitirá nuevo capítulo de La Promesa. ¡Feliz año 2026!