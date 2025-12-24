Los protagonistas de 'La Promesa' se convierten en personajes de cómic ochentero en Telepasión 2025

Los actores de La Promesa han vuelto a brillar en Telepasión 2025, y reafirma que ya son unos veteranos en el tradicional programa navideño de RTVE. Por tercer año consecutivo, el elenco de la serie ha participado en este especial musical de todas las Nochebuenas, demostrando una vez más su versatilidad, no solo a la hora de interpretar a sus personajes, sino también a la hora de bailar y "dar el cante" en una de las citas más emblemáticas de la Navidad televisiva, que cada año reúne a rostros destacados de la cadena en un ambiente festivo y lleno de humor. Aunque debemos decir que las voces de este año nos han sorprendido y para bien. ¿Quieres saber cómo ha sido la actuación de este año? ¡Te contamos todos los detalles!

Así ha sido la actuación de La Promesa en Telepasión 2025 En esta edición de Telepasión 2025, se estrenan Isabel Serrano (Leocadia), Álvaro Quintana (Toño) y Sara Font (Enora) junto a Guillermo Serrano (Lorenzo de la Mata) en su segunda vez y Teresa Quintero (Candela) que le ha cogido el gusto a eso de participar en el musical navideño. Los seis han vivido su "gran noche" con una actuación cargada de energía y guiños nostálgicos al interpretar el mítico tema “A quién le importa” de Alaska. Los actores de La Promesa han recorrido los pasillos del palacio con una puesta en escena muy cuidada, demostrando una vez más su soltura fuera de la ficción diaria que les ha dado popularidad. La actuación destaca especialmente por su estética ochentera, con vestuario rojo y un estilismo que los convierte en auténticos personajes de cómic, llenos de color y explosión visual. Entre coreografías desenfadadas y una interpretación coral, el grupo ha conseguido contagiar al público del espíritu rebelde y festivo de la canción, convirtiendo su número en uno de los momentos más llamativos del especial navideño de RTVE. ¿Quieres ver cómo ha sido su interpretación del tema de Alaska? ¡No te pierdas el vídeo que abre la noticia!