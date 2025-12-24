Los protagonistas de 'La Promesa' se convierten en personajes de cómic ochentero en Telepasión 2025
- Descubre todo sobre la actuación de La Promesa en el programa navideño
- Los actores de la serie han interpretado el mítico tema “A quién le importa” de Alaska
Los actores de La Promesa han vuelto a brillar en Telepasión 2025, y reafirma que ya son unos veteranos en el tradicional programa navideño de RTVE. Por tercer año consecutivo, el elenco de la serie ha participado en este especial musical de todas las Nochebuenas, demostrando una vez más su versatilidad, no solo a la hora de interpretar a sus personajes, sino también a la hora de bailar y "dar el cante" en una de las citas más emblemáticas de la Navidad televisiva, que cada año reúne a rostros destacados de la cadena en un ambiente festivo y lleno de humor. Aunque debemos decir que las voces de este año nos han sorprendido y para bien. ¿Quieres saber cómo ha sido la actuación de este año? ¡Te contamos todos los detalles!
Así ha sido la actuación de La Promesa en Telepasión 2025
En esta edición de Telepasión 2025, se estrenan Isabel Serrano (Leocadia), Álvaro Quintana (Toño) y Sara Font (Enora) junto a Guillermo Serrano (Lorenzo de la Mata) en su segunda vez y Teresa Quintero (Candela) que le ha cogido el gusto a eso de participar en el musical navideño. Los seis han vivido su "gran noche" con una actuación cargada de energía y guiños nostálgicos al interpretar el mítico tema “A quién le importa” de Alaska. Los actores de La Promesa han recorrido los pasillos del palacio con una puesta en escena muy cuidada, demostrando una vez más su soltura fuera de la ficción diaria que les ha dado popularidad.
La actuación destaca especialmente por su estética ochentera, con vestuario rojo y un estilismo que los convierte en auténticos personajes de cómic, llenos de color y explosión visual. Entre coreografías desenfadadas y una interpretación coral, el grupo ha conseguido contagiar al público del espíritu rebelde y festivo de la canción, convirtiendo su número en uno de los momentos más llamativos del especial navideño de RTVE. ¿Quieres ver cómo ha sido su interpretación del tema de Alaska? ¡No te pierdas el vídeo que abre la noticia!
La Promesa en Telepasión: todas las actuaciones
Tras su estreno en enero de 2023, las navidades de ese mismo año fueron las primeras para La Promesa en RTVE, y su primera participación en Telepasión. La marquesa (Eva Martín), el capitán (Guillermo Serrano), doña Pía (María Castro), Jerónimo (Andreas Muñoz) y Candela (Teresa Quintero) lo daban todo al ritmo de "Yo quiero bailar", con una adaptación de la letra del tema de Sonia y Selena. Una canción que se convirtió el himno de esas Navidades cantando "Yo quiero bailar en Nochebuena, yo quiero bailar en La Promesa".
En 2024, Teresa Quintero repetía en Telepasión mostrando a sus compañeros cómo hay que disfrutar durante la grabación. En esa ocasión, la actriz que da vida a Candela, junto a Manuel Regueiro (el marqués), Andrea del Río (Teresa) y Carlos de Austria (Ricard Pellicer). Los cuatros interpretaron "Nada fue un error", un tema en el que bailaron por los pasillos y salones de La Promesa y en el que se les pudo ver tanto caracterizados como a sus personajes como con ropa de calle.
Tres actuaciones totalmente diferentes que viajan de los años 2000 a los 80. ¿Con qué tema nos sorprenderán en 2026? ¡Ya estamos deseando verla!