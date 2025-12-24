De Broncano a Inés Hernand pasando por Lalachus y Henar Álvarez: así han sido las mejores actuaciones de Telepasión 2025

Esta Nochebuena, el cante, el baile y las risas han sido el hilo conductor en RTVE. De la mano de Aitor Albizua y Lalachus, hemos podido disfrutar de Telepasión 2025. Mi gran noche, en la que participan más de un centenar de profesionales de la casa.

Con el asesoramiento imprescindible de las “secretarias”, Eva Diago y Pepa Zaragoza, Lala y Aitor van dirigiendo las diferentes actuaciones. Al ritmo de la canción Mi gran noche, hemos visto cantar y bailar a David Broncano y algunos miembros de La Revuelta, a Marc Giró en el tradicional ascensor del programa o a Pepe Rodríguez de Masterchef, entre otros. No ha faltado tampoco la actuación del elenco de La Promesa o de Valle Salvaje, los compañeros del Tiempo de RTVE y del magacín Mañaneros 360, que han cantado un temazo de Amaral.

David Broncano y Lalachus, durante su actuación en 'Telepasión Sandra Casado

Nos hemos ido de boda En Telepasión 2025, hemos disfrutado de las actuaciones’ de Anne Igartiburu o Jacob Petrus, y de todo el equipo de D Corazón y Aquí la tierra. Además, las chicas de Directo Al Grano nos han hecho una versión completa de "Salta!!!", de Tequila, para que la noche no decaiga. Hemos asistido a la ‘boda’ entre Rodrigo Vázquez y Soraya, con todo un séquito de invitadas e invitados como Henar Álvarez, Alba Carrillo o Quico Taronjí, que no paran de animar a la pareja. Cantando una versión del tema "Qué bonita la vida", Marc Sala, Lourdes Maldonado, Cayetana Guillén Cuervo, Elena Sánchez, o Paula Vázquez nos han mostrado imágenes icónicas que hemos visto a lo largo de los años y que han marcado nuestra historia. En la velada de Nochebuena no han faltado tampoco los profesionales de RNE como Pepa Fernández, Rosa María Molló, Pedro Santos, Martín Llade o Carles Mesa, entre muchos otros. Gonzalo Pinillos, Aitor Albizua, Lalachus y la Vaquilla del Grand Prix durante una de las actuaciones de 'Telepasión' RTVE Play En las actuaciones que tratan de dirigir Lalachus y Aitor Albizua se han esforzado también los compañeros del Canal 24 horas o de Deportes. No podía faltar el mítico presentador de Saber y Ganar, Jordi Hurtado, así como muchos otros compañeros de La 2 Cat, en Cataluña. Además, una 'manifestación' encabezada por Inés Hernand y a la que le da paso en directo Jesús Cintora se ha colado en esta divertida velada, a la que se le ha unido la colaboración, el baile y el casting de muchos trabajadores de RTVE. Al final, a pesar del estrés, el desorden y el delirio, Lalachus y Aitor han conseguido sacar adelante una noche completa de humor y entretenimiento. RTVE Play