Vive la Navidad más entrañable con los capítulos más navideños en RTVE Cuéntame

Esta temporada navideña, RTVE Cuéntame, el canal temático dedicado a la longeva serie Cuéntame cómo pasó, ha preparado una programación especial para los días clave de las celebraciones: Nochebuena (24 de diciembre), Navidad (25 de diciembre), Nochevieja (31 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero) y el Día de Reyes (6 de enero). Los capítulos más navideños de la serie podrán verse según su temática y el día. Una propuesta diferente de disfrutar de estas navidades. ¡Te contamos todos los detalles!

Nochebuena y Navidad: 24 y 25 de diciembre Los espectadores pueden reencontrarse con los personajes de Cuéntame en episodios que evocan la calidez, tradición y valores familiares que caracterizan dos días. La Nochebuena y el día de Navidad son momentos de reunión familiar, y qué mejor que compartirlo con la familia Alcántara. A través de estos capítulos, RTVE Cuéntame recrea ese ambiente festivo con el sello nostálgico de la serie. Noches tristes, con ángeles de la guarda o en el pueblo. Estos son los capítulos que se emitirán cada día: 24 de diciembre : Una Nochebuena con esperanza, Mutilado y caballero, El principio del fin, Polvorones bajo palio, Retrato de familia y El amor en fuga

25 de diciembre: Ha pasado un ángel, La última cena, No hay cuento de Navidad, Noche de paz, Canción triste de Navidad y Cinco razones para odiar la Navidad

Nochevieja y Año Nuevo: 31 de diciembre y 1 de enero La despedida del año también tendrá su dosis de nostalgia con una programación especial que permitirá a los espectadores cerrar el año con historias entrañables y reflexivas junto a los Alcántara. Además, comenzar el año con Cuéntame cómo pasó será para muchos espectadores una forma de mantener la tradición familiar en torno al televisor. ¿Cómo se despedía el año en en los 70 y los 90? ¿Cómo fue el cambio de siglo y el Efecto 2000? La serie nos recordó aquellas Nocheviejas, y estos son los capítulos que se emitirán cada día: 31 de diciembre: Atado y bien atado, Campanadas a media noche, Doce uvas, varios besos, mucha gripe y un ataque y No hay mal que por bien no venga.

1 de enero: ¡Qué viva el IVA!, Extraños en la noche, El primer bebé de 1994, y Antonio. La tierra.

Día de Reyes: 6 de enero Y para cerrar las fiestas con un broche de oro, el Día de Reyes también contará con una emisión especial de la serie. Esta fecha, muy significativa España, conlleva ilusión, recuerdos de la infancia y celebraciones familiares, un contexto perfecto para que Cuéntame vuelva a conectar con su público. Estos son los capítulos especiales del Día Reyes que se emitirán el 6 de enero: Noche de Reyes, El 6 de enero, milagro, Tropezar en la misma piedra, Esos locos bajitos y El futuro es nuestro.