De la llegada a la Luna al covid: la historia reciente de España a través de 'Cuéntame cómo pasó'

Durante más de dos décadas en antena, Cuéntame cómo pasó no solo contó la vida de los Alcántara, sino también la historia reciente de España a través de sus ojos. Desde la muerte de Franco y la llegada de la democracia, hasta el 23-F, la Movida madrileña, la Expo de Sevilla, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 11-S o incluso la pandemia de la COVID-19, la serie tejió un relato íntimo y colectivo en el que los grandes hitos nacionales e internacionales se entrelazaron con las alegrías, miedos y contradicciones de una familia de clase media. Una serie que este 13 de septiembre cumple 24 años desde su estreno.

Estrenada en 2001 y finalizada en 2023, la ficción se convirtió en un documento cultural único que se podría poner en las clases de Historia. Cada temporada trasladaba al espectador a un momento clave : la llegada del hombre a la Luna; el atentado contra Carrero Blanco en 1973, vivido por parte de la familia en la calle; la Revolución de los Claveles, narrada por Toni como periodista; o el golpe de Estado del 23-F, que mantuvo a toda la familia frente al televisor y a Inés muerta de miedo en una de las noches más largas de la democracia.

Además, la serie incorporó eventos globales: la caída del Muro de Berlín, la Primera Guerra del Golfo, el auge de Internet en los hogares o el efecto 2000 , siempre filtrados por la mirada de los personajes. En el último capítulo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 cerraron la serie, conectando ficción y realidad en un episodio inolvidable para todos.

Cuéntame cómo pasó mostró durante varias temporadas cómo la Transición marcó a toda una generación . El entusiasmo por las primeras elecciones libres convivía con el miedo al terrorismo de ETA y la incertidumbre económica de los años de crisis. Ya en los 80, la Movida madrileña , el Mundial 82 o la llegada de los gobiernos socialistas impregnaron las tramas, mientras que en los 90 España vivió un hito de modernidad con la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde también se vieron involucrados los Alcántara.

Los hechos históricos que contó Cuéntame cómo pasó

Cuéntame cómo pasó arranca con un capítulo memorable en el que ya vemos el primer hecho histórico en 1968: el triunfo de Massiel y España en Eurovisión. Un año después, desde el mítico sofá de los Alcántara, la familia sería testigo de un hito que fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad: la llegada del hombre a la Luna un 20 de julio de 1969.

Ya en los 70, el atentado de Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973 pilló a Antonio, Mercedes, Carlitos y Miguel en el coche, en paralelo con la calle donde sucedió el asesinato. En esa década, Toni comenzó a trabajar en el diario Pueblo, con que cubrió el 25 de abril de 1974 la revolución de los Claveles y la caída de la dictadura portuguesa. Por otro lado, 1975 fue un año para la Historia en el que la muerte de Franco el 20 de noviembre marcó a todos los españoles, y también a los Alcántara.

La segunda mitad de la década, la familia más famosa de la televisión vivió el paso de la dictadura a la transición, con unas primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977 en las que Antonio estuvo muy involucrado, presentándose a diputado por Albacete. En mayo de 1979 el atentado en la cafetería California pilla a Antonio y a Mercedes en la firma de la compra del piso del barrio de Salamanca.

Década de 1980 arrancaba para Toni en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado de Tejero. No podía faltar el verano del 82 con el Mundial de España, un momento en el que España crecía y cambiaba de Gobierno con unas nuevas elecciones generales ganadas por el PSOE de Felipe González a finales de octubre. Ya en agosto 1983, Toni viajaba hasta Marbella para cubrir la boda de Lolita Flores y el famoso "Si me queréis, irse" de la Faraona. El 17 de diciembre de ese mismo año, Carlos, junto a Josete y Karina eran testigos presenciales del incendio de Alcalá 20 en un capítulo en el que el barrio de San Genero vivió con emoción el 12 a 1 de España a Malta.

En 1985, los Alcántara fueron testigos del primer atentado islamista en España en el restaurante El Descanso. Estos años también asentamiento de la democracia en España, y su inclusión en la CEE. Antonio vivió en primera persona la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985. Por su parte, la pequeña María crecía a pasos agigantados, involucrándose en las protestas estudiantiles de enero de 1987. Por último, el 9 de noviembre de 1989, Toni viajaba hasta Berlín para contar a todos cómo fue la Caída del Muro en un día que marcaría la historia de Europa. El mayor de los Alcántara estuvo también implicado en informar sobre el terrorismo de ETA y el caso GAL, reflejando el miedo social a lo largo de toda la década.

Ya en los 90, varios acontecimiento históricos marcaron a los Alcántara. En febrero de 1991, Toni viaja hasta Irak para contar cómo se vivía en situ la Primera Guerra del Golfo. Por su parte, Antonio se involucró en la Expo de Sevilla de 1992 con la creación de su agencia de viajes Milano, y vivió junto a Mercedes la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Las tensiones políticas con Toni en el gabinete de prensa de Moncloa, que terminó su aventura con el escándalo de Roldán.

Por último, la última temporada acogió tres importantes hechos ocurridos a finales de los 90 y principios de los 2000. En julio de 1996, toda España estaba conmocionada con el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, un hito histórico que marcó a toda la familia Alcántara. También la llegada de las nuevas tecnologías, con un Antonio preocupado por lo que pudiera pasar con la entrada al nuevo siglo y el efecto 2000. Y por último, el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, en un episodio final que emocionó a todos.