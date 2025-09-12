'Cuéntame cómo pasó' cumple 24 años: ¿Cuánto recuerdas sobre la serie que hizo Historia de la televisión?
- Aunque hace casi dos años que terminó, el impacto cultural de Cuéntame cómo pasó sigue vivo
- Ponte a prueba y haz el test de RTVE Play Participa para saber cuánto sabes de la serie
La icónica Cuéntame cómo pasó cumple 24 años, y casi dos años después de su final, sigue siendo un referente de la televisión nacional. Desde su estreno un 13 de septiembre de 2001, la producción de RTVE ha acompañado a varias generaciones de espectadores, narrando la historia de España a través de la familia Alcántara. Para celebrar este aniversario tan especial, desde RTVE Play Participa hemos lanzado un test interactivo que invita a desafiar a los fieles seguidores de la ficción poniendo a prueba sus conocimientos sobre los personajes y las tramas más recordadas de una serie que hizo Historia de la televisión.
Una serie que es memoria viva de España
Cuéntame cómo pasó es en una de las ficciones más longevas de la televisión española. Con 413 episodios emitidos, la serie consiguió un equilibrio único entre entretenimiento e Historia, llevando a la pequeña pantalla acontecimientos como el Franquismo, la Transición, la llegada de la democracia o la incorporación de España a la Unión Europea. La familia Alcántara ha sido testigo y protagonista de estos cambios, lo que ha permitido a los espectadores revivir —o descubrir por primera vez para los más jóvenes— los grandes hitos que han marcado al país.
Los Alcántara: un espejo para varias generaciones
Uno de los mayores logros de la serie es haber creado personajes que evolucionan al mismo ritmo que la historia. Antonio Alcántara, Merche, Inés, Toni, Carlos, María y Herminia son nombres que ya forman parte de la cultura popular. Incluso los secundarios como Don Pablo, Maurín, Desi, Josefina, Miguel, Paquita o Doña Pura. Sus conflictos familiares, amores, desilusiones y esperanzas han conectado con personas de todas las edades desde los más mayores a los más jóvenes de las familias. Muchos fans han crecido junto a los Alcántara, al igual que fueron creciendo los actores, pasando de identificarse con los problemas de los padres a sentirse reflejados en los hijos o incluso en los nietos.
El test que pone a prueba a los verdaderos seguidores
Para celebrar su 24º aniversario, RTVE Play Participa ha lanzado un test especial. La dinámica es sencilla: 24 preguntas que abarcan desde las primeras tramas hasta la muerte de Herminia. Los participantes pueden compartir sus resultados y retar a otros espectadores, creando una experiencia interactiva que fomenta la nostalgia que siempre ha caracterizado a los seguidores de la serie. Además, realizar el test te da puntos para conseguir los premios que RTVE Play Participa tiene en su web. ¿Te animas a ponerte a prueba? ¡Haz ya el test para saber cuánto sabes de Cuéntame cómo pasó!